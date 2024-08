Operación Jericó repercute en la Asamblea Nacional

“Tengo que decir que yo confío en el sistema de justicia panameño, confío en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial. Es una situación que ningún padre quiere vivir, muy difícil, me toca levantarme, pararme, separarme de la parte política; en este momento les puedo decir que en la Comisión de Presupuesto no estaré presente cuando esté el Ministerio Público, ni el Órgano Judicial ni tampoco en la Comisión de Gobierno”, sostuvo Pineda.

Agregó que muy poco puede decir del Rico que conoce, “creo plenamente en la inocencia de mi hijo, es el hijo que cualquier padre hubiese querido tener, quien conoce a Abraham podrá dar testimonio, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo va a pasar y nosotros vamos a probar con el tiempo y con las pruebas su inocencia”.

Al ser consultado sobre el traslado del caso del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte dijo que no había prueba idónea en este proceso, Pineda manifestó que quizás no sea él la persona más idónea para hablar del tema judicial.

“Primero, como abogado no lo puedo hacer porque la Asamblea me lo impide y como persona no lo podría hacer porque estoy altamente afectado, no daría una opinión objetiva del tema; es todo lo que yo les tengo que decir, me voy a alejar de la parte política, yo creo que aquí nadie es responsable de lo que le está pasando a Rico, yo no responsabilizo ni a este gobierno ni al presidente, mal pudiera decir yo eso, se lo he mandado a comunicar al presidente, este es un caso judicial y si hay que enfrentarlo judicialmente, lo vamos a hacer judicialmente”, enfatizó.

Dijo que no puede hablar del expediente porque hay una investigación, y hay que esperar que transcurra. “Que al final del tiempo salgan las cosas, yo quiero que puedan entender que soy el papá del joven, que no soy una persona ajena a él, es mi hijo mayor, no voy a opinar sobre el tema judicial, confío en la justicia, yo confío en que el Ministerio Público tomará la decisión basada en las pruebas científicas y basada en un proceso investigativo que apenas empieza”, recalcó.

Precisó que como familia están unidos y señaló que le tocará conversar con las diferentes bancadas, no para que hagan un juicio de esto, sino para que puedan escuchar al diputado o al padre de lo que está pasando, “por lo demás, esperaré el proceso y confiaré en la justicia panameña”.

“Mi hijo está como cualquier otra persona en la Mega Joya, no tiene ninguna condición especial, creo que está en la más estricta, en la más delicada y bueno, yo tengo que decirles, que a los que amamos a Dios, todas cosas... todas le ayudan a bien”, concluyó Pineda.