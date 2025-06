Otro conflicto en Vamos: Diputados Lucho Duke y Betserai Richards se enfrentan en las redes

Las pugnas a lo interno de la coalición Vamos trascendieron este miércoles 4 de junio a las redes sociales con duros cuestionamientos entre los diputados Betserai Richards y Luis Lucho Duke.

Richards, quien renunció este lunes 2 de junio a la bancada Vamos, cuestionó a Duke por supuestamente utilizar personal de su planilla para “atacar” en redes a los parlamentarios que abandonaron la coalición.

“Utilizar funcionarios públicos pagados con fondos de la Asamblea para atacar es delicado colega. Incluso va en contra del Comité de Ética que tanto pregonan en Vamos. Si desea pruebas con mucho gusto se las remito públicamente”, señaló Richards en su cuenta de Instagram.

La reacción de Richards se da como respuesta a una “historia” de Duke, en la que hace referencia a una publicación de un medio que menciona el presunto uso de funcionarios de su despacho en “ataques políticos”; algo que Duke niega.

“Hermano, hablamos y la decisión de salirte de Vamos fue personal, mandar a Foco para defenderte y cambiar la narrativa de los comentarios que estás recibiendo y que ellos hagan este tipo de cosas que son falsas, no conseguimos nada”, dijo Duke.

El intercambio no quedó ahí, pues Duke siguió la disputa. “Betserai, usted sabe que no mandé a nadie a atacar, te lo dije cuando conversamos y el día que te saliste [de la bancada]. (...) yo no controlo el descontento y los comentarios en la calle por las consecuencias de tus decisiones”.

A lo que Richards etiquetó a Duke como “doble moral”, recalcando su disposición de solicitarle al Comité de Ética investigar los “ataques” del diputado de San Miguelito hacia él.

“Le recuerdo colega que usted ya no pertenece a Vamos, pero si lo desea, presente las pruebas”, respondió Duke. “A pesar de su intento de debilitar la bancada, seguimos siendo un movimiento fuerte y unido que pone los intereses del país por encima de los personales”, dijo.

Este altercado surge después de la salida de Richards de la bancada este lunes. La desvinculación causó “sorpresa” a los líderes de la coalición, quienes dijeron haber estado junto a reuniones con el diputado de Panamá este, donde este participó de forma activa.

Un día después de la renuncia de Richards, el diputado de Arraiján y también miembro de Vamos, Manuel Cheng, abandonó la bancada para incorporarse a la Bancada Mixta, que la conforman sus colegas de Alianza, Molirena y Partido Popular.