MOCA dice rechazar el proyecto de reformas a la CSS, ¿por qué presentan modificaciones?

¿Les preocupa que no se acepten sus modificaciones porque MOCA no tiene representación en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo?

No podemos basarnos en que MOCA no tiene comisionados. Quiero pensar que nuestro partido puede tener aliados y personas que piensan igual, aquí menciono a los grupos independientes; quisiera pensar que quieren poner a Panamá por delante. La idea sería ver cuáles son sus propuestas, pues anunciaron que se han aliado con otras bancadas para lograr consenso en la comisión, y después, sentir que están adoptando las de MOCA para que puedan robustecer el proyecto.

¿Se acercarían al PRD para que se incluyan las propuestas de MOCA sobre la CSS?

Nosotros no negociamos botellas, así que no hay forma alguna de que negociemos con un partido para votar a favor o en contra de un proyecto.

¿Por qué no, si la Coalición Vamos se acercó al PRD para lograr consenso?

Vamos y el PRD lograron consenso en 45 artículos...

Estaríamos más cerca de lograr un consenso con una bancada que no solamente esté rechazando el proyecto, sino que también tenga propuestas propias, aunque no sean iguales a las de MOCA, pero que tengan similitudes. No descartamos acercarnos al Partido Panameñista, Cambio Democrático, Realizando Metas, pero con el PRD no nos sentimos para nada cercanos, porque no tienen propuestas propias.