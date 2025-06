Tras seis meses de haber asumido el cargo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, enfrenta una agenda intensa: liderar la Comisión Nacional de Reformas Electorales, coordinar propuestas de modificación al Código Electoral y defender la institucionalidad del organismo que preside. En esta entrevista, Arellano aborda con franqueza los avances y tensiones dentro de la Comisión, las diferencias entre partidos políticos y miembros del Foro Ciudadano, y las perspectivas de reforma en temas clave como el padrón electoral, el financiamiento de campañas, la equidad de género y la asignación de curules en circuitos plurinominales. También se refiere a los retos que implicará llevar las reformas a la Asamblea Nacional; rechaza cualquier posibilidad de negociación política a cambio de designaciones y asegura que el Tribunal Electoral mantendrá su autonomía e independencia.

Usted tiene seis meses de estar en el cargo como magistrado y presidente del Tribunal Electoral. Además, como magistrado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El último mes ha estado un poco retrasada la Comisión de las Reformas Electorales. ¿Qué ha sucedido?

Las sesiones se suspendieron debido a una falta de coordinación por parte de uno de los representantes del Foro Ciudadano por Reformas Electorales. No estaban de acuerdo con la designación del representante de uno de esos foros. Se nos solicitó que nosotros decidiéramos esa designación, pero eso no le corresponde al Tribunal Electoral. Si hubiéramos tomado esa decisión, habría sido peor. Finalmente, lograron ponerse de acuerdo y pudimos reiniciar las sesiones

Fue un mes de suspenso, pero ¿por qué eso no se explicó cuando se retomó la Comisión Nacional de Reformas Electorales?

La razón, no se explicó porque era evidente: la suspensión se debió a la falta de acuerdo en la designación de uno de los pilares del Foro de Ciudadanos. Una vez que ellos llegaron a un consenso, se reiniciaron las sesiones. Lo único que podíamos agregar era que ya se habían puesto de acuerdo y continuaríamos

¿Y cuál fue el acuerdo ese, si se puede conocer?

Sí, el acuerdo se dio en el pilar de la empresa privada. Entre los distintos organismos que conforman este sector no había consenso sobre la designación. Recibimos una carta del Conep haciendo referencia a la forma en que se había designado al representante. Esa carta fue leída antes de la suspensión.

Y en estos tiempos de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ya después de un año de las elecciones, ¿qué o cuáles son los hallazgos que se han encontrado con miras a las próximas elecciones?

Estamos analizando el primer bloque de temas. Se han hecho muchos hallazgos respecto al censo electoral, al padrón electoral y al cambio de residencia. Una vez agotemos este tema, pasaremos a un segundo bloque, que incluye a los partidos políticos y el financiamiento político. Es prematuro hablar de hallazgos en temas que aún no han sido presentados a la Comisión, pero definitivamente habrá bastantes temas por abordar.

Como los cambios de residencia... y la Comisión de Reformas Electorales el pasado jueves se suspendió cuando dos partidos políticos se levantaron de la mesa. ¿No había consenso o los partidos no veían algún beneficio en las propuestas que venían?

Uno de los miembros no estuvo de acuerdo con una propuesta del Tribunal Electoral, que consistía en la eliminación del artículo 17 del Código Electoral. Los demás miembros con derecho a voz y voto apoyaron la propuesta, pero no se logró el consenso mínimo de ocho votos. Los demás partidos alegaron que, de ahí en adelante, dependeríamos de que un solo partido no estuviera de acuerdo para rechazar una propuesta, y decidieron suspender.

La propuesta del censo electoral no avanzó...

El Tribunal Electoral presentará a la Asamblea un proyecto de ley que modifique disposiciones del Código Electoral. La Comisión Nacional de Reformas Electorales es un medio de consulta para el Tribunal Electoral, y tomaremos en consideración lo que se apruebe o no. Finalmente, corresponderá al Tribunal Electoral, con esa iniciativa legislativa, presentar las propuestas que considere, basada en las recomendaciones de la Comisión

¿Estaría dispuesto a llevar esa posible modificación al Código Electoral para que se haga un censo electoral?

Se requeriría del consenso del Tribunal logrado a través del pleno. No es una iniciativa particular mía; sería una iniciativa que, en su momento, el pleno tendrá que abordar, consultar y aprobar o desaprobar.

En el tema de financiamiento de campañas, a los partidos políticos, no sé si ya el Tribunal tiene algunas propuestas encaminadas a mejorar la transparencia en ese punto.

El tema del financiamiento político y la fiscalización de los fondos será abordado en la Comisión Nacional de Reformas. Hay mucha inquietud sobre el uso de los fondos y su fiscalización. Aunque aún no forma parte del primer bloque, el pleno del Tribunal no ha tomado una iniciativa sobre cuál sería la propuesta a presentar. Los partidos políticos también están facultados para presentar propuestas a las reformas.

El Tribunal Electoral se prepara para manejar el tema político en la Asamblea Nacional.

Considero necesario que, mientras se discuten las reformas, no se espere hasta presentar el anteproyecto para informar a los miembros de la Asamblea. Muchos de los partidos políticos que participan en la Comisión Nacional de Reformas Electorales tienen diputados. De tal manera que, cuando esto llegue a la Asamblea y con una buena explicación, espero y confío en que logremos la aprobación del proyecto que se presente.

¿Una aspiración del 100 %, del 50 %, del 75 %?

La aspiración es del 100 %.

Y ya está en ese cabildeo.

No, ese cabildeo no se ha iniciado, pero reitero que ya hay diputados, miembros de la Asamblea, que forman parte de la Comisión Nacional de Reformas. Así que, seguramente, podría considerarse una especie de cabildeo.

El Tribunal Electoral tiene planteadas modificaciones a la forma de elección de diputados, circuitos plurinominales como el cociente, medio cociente, residuo. ¿Ya hay alguna propuesta encaminada a ese tema?

Hasta el momento, no. Como mencioné anteriormente, solo las normas del Código Electoral que forman parte del primer bloque tienen una propuesta en firme. El tema de la paridad de género, el financiamiento político y la fiscalización, y la asignación de curules en circuitos plurinominales, aún no tienen una posición fija. Sí hay propuestas; algunos aspiran a eliminar completamente el sistema actual y que sea un voto por elector, pero es una aspiración que aún no se ha concretado.

¿Y ustedes como magistrados lo han analizado?

Todavía no.

¿Los partidos estarán dispuestos a hacer esas modificaciones sustanciales en el Código Electoral para tener una democracia más robusta?

Eso depende de los partidos políticos. Hasta el momento han mostrado disposición. Algunos artículos se han aprobado con 10, 11 votos; otros, de manera unánime. Pero en temas más álgidos no sé cuál será la postura de cada partido político.

Para que fecha aspira el Tribunal finalizar la Comisión de Reformas Electorales y presentar el proyecto de ley.

La aspiración es terminar este año. Y quizás tener preparado, es una aspiración, vuelvo y repito, para diciembre del presente año, cosa de que en el año 2026, cuando se inicia una nueva sesión de la Asamblea, se pueda presentar el anteproyecto.

¿En 2026 no chocaría con la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral?

Sí, la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral es en 2026, a fines del año 2026.

¿No sería un mecanismo de negociación por parte del órgano Legislativo para buscar algunos beneficios?

Yo le voy adelantar. Yo no sé si puede haber alguna negociación, con mi persona, no. Yo no voy a negociar absolutamente nada con ningún órgano del Estado tendiente a procurar la aprobación de unas reformas al Código Electoral que considere que son beneficiosas para la democracia y para el país.

Una última pregunta, ¿cómo está la relación entre los magistrados del Tribunal Electoral?

Muy buena. Hasta el momento muy buena. Yo quiero aclarar cuando dije que conmigo no habrá negociación. Podemos conversar, podemos dialogar, pero no chantajear. Es decir, esto a cambio de esto, no. Eso, aparte de que es una decisión unilateral del órgano Legislativo la designación del próximo magistrado.