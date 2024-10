Presupuesto del Estado, a tercer debate; Chapman busca calmar mercado bursátil internacional

“Cómo quedamos en la Asamblea, quedamos fragmentados, quedamos divididos y con sentimientos encontrados entre nosotros y el responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno nacional. Hoy votamos em la forma como hemos votado, no por el MEF ni tampoco por el Gobierno, hemos votado porque ya hay repercusiones internacionales y Barclays (Banco dedicado a la banca de consumo, corporativa y de inversión) lo señala cuando dijo que los bonos de Panamá disminuyeron un 12%”, precisó Adames.

En tanto, Augusto Palacios de la bancada independiente dijo que no era responsable de votar a favor de un presupuesto del cual se desconocía el detalle de cómo van a ser distribuidos los fondos públicos, ya que avanzado el debate no se les había entregado la última versión pormenorizada del proyecto de presupuesto.

“Esto no fue un gol, eso fue un autogol, y las cosas hay que decirlas como son; mucha experiencia en la parte privada, pero poco conocimiento de la cosa pública y uno tiene que ser responsable y actuar de frente al país. Le tocó a la Asamblea iniciar un debate de algo que a todas luces no había empezado bien”, precisó.

El segundo debate que inició a las 8:20 de la noche del martes, en donde estuvo presente el ministro Chapman, se centró en cuestionamientos de la mayoría de los diputados de la bancada independiente Vamos por la tardía presentación del proyecto a la Asamblea, incumpliendo normas constitucionales, la no inclusión en el proyecto original de gastos establecidos por ley en el sector Educativo y para los gobiernos locales. Igual cuestionaron la necesidad de que exista una verdadera austeridad en los gastos.

Apede cuestiona el presupuesto

El gremio que había pedido bajar el proyecto a primer debate, considera que el proyecto presenta serios problemas estructurales que no pueden ser ignorado y explican que una de las principales fallas radica en las leyes especiales que otorgan aumentos automáticos y que asignan porcentajes del producto interno bruto (PIB) a ciertos sectores, sin considerar que no existe la capacidad fiscal, por lo que se debe recurrir a más deuda para hacerles frente.

Chapman se defiende

Una vez aprobado el proyecto en la Asamblea, el ministro Chapman se apersonó al pleno legislativo y pidió la palabra para justificar su ausencia en la parte final del debate y dirigirse al os diputados.

”Durante todas estas horas hemos estado conversando con los mercados que nos dan la fuente de financiamiento para pagarle el salario a todos ustedes, financiar todas las obras que están comentando. Este país recibe al año una fuente importantísima de los ingresos que financian el presupuesto nacional que depende del financiamiento que viene del extranjero”, dijo.

Agregó que era responsabilidad de su persona como ministro dedicarle la mañana completa en este diálogo con los mercados internacionales después de lo que ha pasado en los últimos días, para asegurar esa fuente de financiamiento y que no se truncara el presupuesto nacional de Estado.

Sostuvo que a pesar de las visiones encontradas a los interno del país, esos mercados internacionales ven en su figura como ministro y al gobierno una posición de prudencia, de manejo conservador y responsable del presupuesto general de la Nación.

Chapman hizo la solicitud a la presidenta de la Asamblea, la diputada Dana Castañeda de que cuelgue en la red social youtube el debate de este proyecto para que los ciudadanos vean que le hicieron por lo menos 20 preguntas idénticas.

“Las respondí una tras otra, con buena cara, lo que significa que o yo estaba hablando solo cada vez que me hacían la pr gunta y no me ponían atención, o que de todas formas querían que se volvieran a repetir para alargar el debate por otras razones”, señaló.

Afirmó incluso que es necesario que el pueblo panameño sepa que se mencionaron muchas cifras inexactas a sabiendas de que eran incorrectas. “Con este presupuesto se están garantizando todos los medicamentos del pueblo panameño y de todos los asegurados y aquí hay recursos para obras en muchos de los distritos del país”, concluyó Chapman.

El proyecto de presupuesto deberá ser discutido hoy en tercer debate, en el último día de la primera legislatura del primer periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional.