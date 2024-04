Ricardo Lombana, su propuesta para las pensiones y la crisis de la basura

Ricardo Lombana, abogado, busca por segunda ocasión llegar a la Presidencia de la República. Lo intentó en 2019 como candidato por la libre postulación, alcanzando un tercer lugar con un discurso crítico a los partidos políticos vigentes. Para esta elección se encuentra en la carrera con su propio partido, el Movimiento Otro Camino, asegurando que busca “cambiar las reglas del juego”.

Un camino que a su juicio pasa por la elaboración de una nueva constitución a través de una constituyente. Lombana plantea enfrentar el problema de la gestión de residuos, uno de los más complicados desafíos de las grandes ciudades del país, con una mayor participación del sector privado.

Mantendrá la recolección en manos del Estado, mientras que una potencial generación de energía con los residuos, la gestionarán empresas privadas. Para la educación tiene entre sus propuestas convertir la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en institución de educación superior para la formación docente, y crear un instituto de robótica.

Adelantó que revisará las concesiones hidroeléctricas que afecten las fuentes hídricas de consumo humano. Y en cuanto a la corrupción, manifestó que creará una nueva autoridad que se dedique estrictamente a la investigación de casos de corrupción.

CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN

P: Ha planteado que quiere cambiar la Constitución. ¿Cuál sería la vía para hacerlo?

R: Vamos a convocar a una constituyente porque eso es lo que el pueblo está pidiendo, un cambio integral de las reglas del juego. Ahora bien, si lográramos tener una mayoría importante en la Asamblea Nacional, podríamos reconsiderar convocar la constituyente. Pero como está el escenario hoy, no hay certidumbre sobre cuál va a ser la composición de la Asamblea. Por eso nosotros no vamos a esperar. Vamos a convocar primero una consulta, tal como he dicho. Se le va preguntar al pueblo panameño con un paquete de reformas, tema por tema (...) y eso nos va dar la legitimidad para impulsar el proceso constituyente. Cuando hablo de la legitimidad me refiero a que abrumadoramente ganaría el ‘sí’. Vamos a hacer preguntas como: si el pueblo quiere una Asamblea más pequeña, si quiere una segunda vuelta electoral, si el pueblo quiere que se limite constitucionalmente la creación de nuevos corregimientos, de nuevos circuitos electorales, si queremos fortalecer las instituciones de fiscalización, si queremos cambiar la facultad de investigación en cuanto a que es la Asamblea la que investiga a los magistrados y viceversa. Esto permite los pactos de impunidad, entre muchas otras cosas que hay que cambiar y reformar en nuestra Constitución, pasando incluso por requisitos para nombrar magistrados en la Corte.

P: Va a requerir de un consenso mayoritario de la población, ¿cómo va a construir esos consensos más allá de mesas de diálogo?

R: Nosotros venimos a tomar decisiones. Y no porque queramos ser absolutos o autoritarios en la toma de estas, tenemos 30 años de buscar consensos (...) si tú les preguntas hoy a los panameños sobre la Asamblea, ¿qué te van a decir? Que quieren que la cierren. Yo soy un demócrata, jamás apostaría por el cierre de la Asamblea, pero eso es lo que el pueblo está pidiendo porque se siente abusado (...) habrá una construcción de consensos con las fuerzas que busquen los mejores intereses del país.

GESTIÓN DE RESIDUOS

P: ¿Qué planes tiene para modernizar la gestión de residuos?

R: La gestión de residuos en Panamá, en papel está resuelta hace 40 años. Desde hace 40 años, tanto gobiernos amigos como consultores que se contratan en cada administración elaboran un plan integral de manejo de residuos de desechos, lo meten en una gaveta, pagan el estudio y no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque alguien quiere seguir haciendo negocio con los camiones de basura, porque alguien quiere seguir utilizando la Autoridad de Aseo como un botín político para nombramientos y pago de favores, entonces el problema no se arregla porque alguien quiere mantener el negocio. Haremos el llamamiento a una licitación, probablemente internacional, para que una empresa o un consorcio adopte e implemente en Panamá el sistema integral de manejo de residuos y desechos.

P: ¿Sustituir la empresa que está ahí por una más grande?

R: No, esta es la empresa que va a manejar la instalación y la implementación del plan integral de la basura; la basura la siguen recogiendo los municipios. La Autoridad de Aseo se convierte en un ente rector, no de recolección de basura (...) Número uno, vamos a instalar a nivel comunitario, tal vez en algunos municipios, centros de recepción de residuos y de desechos para que con el apoyo de estos expertos y de esta empresa empiece la clasificación de la basura, como comúnmente le llamamos, desde los centros de recepción. Luego estarán las plantas, necesitamos plantas –tal vez dos o tres a nivel nacional– de incineración y de tratamiento. Y tres, convertir los vertederos a cielo abierto en rellenos sanitarios, que son más de 64 en todo el país, eso no se hace de un día para otro. Cerro Patacón solo, va a tomar años. Son los tres caminos inmediatos para resolver el problema de la basura (...) una vez tú tengas el sistema en la práctica, tienes la obligatoriedad de cumplimiento y las sanciones que impone el Estado para el que no cumpla con la normativa. Hay lugares donde tú puedes ir a disponer de los desechos, se clasifican con empresas privadas, porque tienen que ser empresas privadas las que se dediquen a generar energía, a partir de la basura, para convertirla en fuente de ingresos.

P: ¿Tienen que ser privadas? ¿Podrían ser empresas públicas?

R: Eso demora más. Hay que crear empresas nuevas públicas que se dediquen al tema de generación de energía o de insumos para la construcción. Yo prefiero que el sistema de recolección de basura sea público, pero la generación de energía a partir de la basura y la utilización de la basura, sea explotado por empresas privadas.

ECONOMÍA Y EMPLEO

P: ¿A qué sector va a apostar para fortalecer la economía?

R: En primer lugar, la generación de confianza. Si no hay confianza no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo, punto (...) Empecemos con una medida que no tiene que ver con ningún sector, el pago de las cuentas pendientes. El Estado panameño le debe $1.600 millones a sus proveedores. ¿Cómo pretendemos mover una economía si el gobierno es mala paga? Vamos a presentar un proyecto a la Asamblea, como existe en la ACP, que tiene un término estipulado para cancelar –puede ser 60 días– y si no hay pago hay sanción (...) El sector logístico y el turístico son las dos principales áreas en las que nos vamos a enfocar y donde se va a generar la mayor cantidad de empleos. Además de eso, la construcción en el sector privado, como las obras de infraestructura en el sector público, tanto las abandonadas que hay que terminar como las nuevas que tenemos en fila. Está el hospital Oncológico, carreteras, la costanera del Caribe que conecte Colón con Changuinola, utilizando las APP probablemente. Y hay que ponerle atención también a las mipymes, que han sido abandonadas.

P: En las protestas de 2022 hubo una crítica dura a los monopolios, ¿cómo va a enfrentar eso sin chocar con la empresa privada?

R: Es imposible eliminar los oligopolios y los monopolios sin entrar en un choque con intereses económicos (...) hay cinco áreas afectadas por el monopolio: energía, medicamentos, combustible e insumos para el sector agropecuario. Pero son pocos los que controlan el mercado y nadie más se puede meter en el negocio. El Estado, a través de las leyes antimonopolio, tiene que entrar, multar y atraer nuevos actores.

DÉFICIT DEL IVM DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

P: Hay varios problemas en la CSS, el principal es la cuestión del déficit del sistema de pensiones ¿Cuál será su fórmula para atender eso?

R: Lo primero que yo quiero cuestionar es la mentira de que en este país no hay plata (...) la plata alcanza cuando no se la roban. Nosotros hemos identificado 4 mil millones de dólares en el presupuesto que se pueden ahorrar. La reducción del presupuesto de la Asamblea, la reducción de los gastos de movilización, la revisión de los consulados marítimos para que le rindan más recursos al Estado. Revisar el tema de las notarías y la legislación de la Lotería Nacional de Beneficencia, eliminar la partida discrecional de la Presidencia y de varias instituciones del Estado, o fusión de varias instituciones. Podemos ahorrar mucho. Número dos, aumentar la recaudación de impuestos. Se calculan 3 mil millones de dólares aproximadamente en evasión fiscal. Si tú ahorras dinero agresivamente como lo vamos a hacer nosotros, recaudas más impuestos, eres más eficiente y eficaz en la recaudación de impuestos. Y además reformas la ley de la Caja de Seguro Social para que pueda generar mayores utilidades de sus inversiones, porque ahora mismo está atada de manos. Allí estamos hablando un escenario financiero muy distinto al que tenemos hoy. Lo que pasa que nadie se atreve a hablar de esto porque para hacer esos recortes tienes que meterte con la clase en política que nos ha gobernado por los últimos 30 años o con intereses económicos.

P: Usted apuesta más al sistema de cuentas individuales y no al sistema solidario...

R: No, sería tener el sistema solidario, pero dándole la opción a la persona que llega a la jubilación, si quiere mantenerse aportando a partir de ese momento, que pueda seguir aportando 100% a una cuenta individual.

P: La ley establece que quien entre a trabajar debe ir al subsistema mixto (cuentas individuales). No pueden entrar al subsistema solidario, está cerrado.

R: Por ahora

P: Tendría que modificar la Ley...

R: Eso no lo podemos evitar.

P: ¿No va haber medidas paramétricas en su gobierno o sí?

R: No las va haber porque no se necesita, al menos en el corto plazo.

AGUA Y MEDIOAMBIENTE

P: ¿Cómo va a congeniar el asunto del agua para el Canal y que la gente tenga acceso a agua potable?

R: Agua para consumo humano, agua para la producción de alimentos y agua para el Canal, en ese orden de prioridades. Sabemos que hay una serie de plantas potabilizadoras que tienen varios años de estar en construcción y no se terminan; hay que terminarlas y nuestro compromiso es terminar las obras pendientes. Tenemos que darle mantenimiento a los pozos, hay muchísimas familias en casi todas las provincias que se suplen o que podrían suplirse de pozos (...) sistemas de riego para la producción de alimentos, sistemas para los cuales tenemos que establecer reservorios de agua en provincias centrales, alimentados con agua de lluvia.

P: ¿Revisaría la política hídrica, en términos de lo que pasa por ejemplo en Chiriquí, donde hay un río con varias hidroeléctricas y sobreexplotación?

R: Esa es una las cosas que hay que revisar y que otros gobiernos dejaron de manera irresponsable.

P: ¿Revisará las concesiones hidroeléctricas?

R: Las concesiones que afectan el recurso hídrico o afectan la disposición del recurso para consumo humano. Si todos esos represamientos y concesiones no nos han arreglado el problema del precio de la energía eléctrica, pero sí nos han metido en un problema de contar con el recurso hídrico que se requiere para la vida, tenemos un problema y evidentemente estamos dispuestos a revisar todo lo que haya que revisar para atender lo que es prioridad.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

P: ¿Cuáles serán sus primeros movimientos en materia educativa?

R: La transformación docente es el único camino para la transformación del sistema educativo a largo plazo. Nosotros vamos a transformar la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en una universidad de formación docente. Eso implica cambiar el pénsum, las metodologías, la implementación de tecnología y la convocatoria a un programa de becas a nivel nacional (...) hay que sacar la política partidista del Ministerio de Educación, los docentes concursan, tienen los méritos, créditos, son los idóneos para ser nombrados en la plaza, pero llega la carta de Raúl Pineda o de Benicio Robinson, y entonces nombran en el cargo al que apoya al político (...) Fortalecer el Inade, fortalecer todos los esfuerzos de formación técnica, sobre todo en materia de inglés , en el que nos estamos quedando atrás. No puedo dejar de mencionar una propuesta que es diferenciadora, la creación del Instituto de Inteligencia Artificial robótica y Ciencia de Datos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

P: Sobre el narcotráfico y la narcopolítica, ¿cuál es su plan para combatir esta realidad?

R: Número uno, el fortalecimiento del Consejo de Seguridad para asegurarnos de que no sea utilizado políticamente, sino para recabar y compartir información sobre movimientos de los grupos ligados al narcotráfico. Número dos, la ley de extinción de dominio que necesitamos aprobarla para que cuando se cautelen los bienes que son de los narcotraficantes, puedan estar al servicio del Estado. Número tres, un programa de depuración y limpieza de las instituciones de seguridad del país, porque están penetradas por el crimen organizado. Apoyar a los buenos agentes y motivarlos. Cuarto, sacar a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) de la Presidencia para que tenga autonomía, y crear la autoridad nacional de investigación de casos de corrupción, que será la Antai pero con dientes, como lo tiene Singapur.

MÁS PERSONAL

P: ¿Cuándo miente Lombana?

R: Yo no miento.

P: Eso lo dicen todos los políticos...

R: Revise mis actos. Con respecto a lo que yo le he dicho al país (...) creo que hay mentiritas blancas que uno a veces utiliza en el ámbito familiar. Me paré frente al país a decirle que tenía cáncer y un montón de gente me dice: ‘¿cómo haces eso ahora?’, la gente va a pensar que estás enfermo. Eso es transparencia, no tengo nada que ocultar, me despojé del Fuero Penal electoral en el debate presidencial y lo mostré.

P: ¿Cuánto tiempo tarda de decidir y a quién consulta?

R: Bueno dependiendo de cuál sea el tema, tengo un gran equipo de trabajo. Tengo mis asesores locales e internacionales cuando la situación es muy compleja, y también a mi novia, obviamente le consulto.

P: ¿Qué reza Lombana y a quién?

R: A Dios, creo en Dios. Todas las mañanas cuando me levanto en silencio hago mi oración.