Roux advierte que votar por Lombana o Torrijos beneficia el triunfo del Pacto Carrizo-Mulino

El candidato presidencial por la alianza entre los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista, Rómulo Roux advirtió a los panameños que votar por Ricardo Lombana o por Martín Torrijos, “beneficiaría la permanencia en el poder del PRD a través del Pacto Corrupto entre José Gabriel Carrizo y José Raúl Mulino”.

De acuerdo con Roux, los panameños no nos podemos equivocar el próximo 5 de mayo porque nos jugamos el futuro del país. “Solo la alianza Roux-Blandón puede garantizar sacarlos del poder y traer el Cambio a Panamá”, afirmó.

Añadió que en la elección pasada, cada voto por Lombana fue un voto para poner a Nito Cortizo y Gaby Carrizo en el poder... “el peor Gobierno en nuestra historia”, recordó Roux.

Y agregó que también “en la elección pasada, Martín Torrijos pidió el voto para Cortizo y para Carrizo, colaboró y se benefició del Gobierno por 4 años y medio, y ahora trata de volver a mentirte desconociendo su complicidad con este gobierno de Gaby Carrizo”, precisó Roux.

Según Roux, “el Pacto de Carrizo, Benicio Robinson con Mulino y Yanibel Ábrego busca seguir repartiendo el Presupuesto del Estado como ya se vio con los auxilios económicos del Ifarhu, la descentralización paralela, los ventiladores y la plata para la pandemia”.

Reiteró que la alianza CD-Panameñista es la única capaz de evitar que el Pacto Corrupto siga en el poder.

“Los conozco muy bien. Ya los enfrenté una vez... a todos juntos. Se aliaron, usaron todo el poder y recursos del gobierno. Me atacaron sin parar, pero no pudieron conmigo...y no pudieron con ustedes”, dijo Roux ante miles de simpatizantes congregados en el Parque Feuillet en La Chorrera.