Tito Afú regresa a la Asamblea con más fuerza

Carlos Agustín “Tito” Afú Decerega es un político oriundo de Las Tablas, provincia de Los Santos, que desde 1994 ha granjeado su carrera política como diputado, y tras un periodo fuera de la Asamblea Nacional alega que ha regresado con mucha más fuerza y energía para un sexto quinquenio en el Legislativo.

El devoto de “La Moñona” también ha hecho carrera en el ámbito deportivo como presidente de la Liga de Béisbol de Los Santos.

En los comicios electorales de 2019, Afú sufrió un revés y no logró reelegirse como diputado del circuito 7-1, que comprende Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí. Pero eso no fue impedimento para volver al ruedo político una vez más por una curul, ya que según expresó ‘el pueblo de Las Tablas le dio vacaciones por 5 años, pero he vuelto’.

Y así lo hizo. El pasado 5 de mayo Tito Afú fue declarado ganador con el 44,73% del sufragio, siendo el candidato a diputado que ha recibido mayor cantidad de votos en la historia del circuito 7-1-.

Por el partido Cambio Democrático, Afú obtuvo 16.128 votos 44,73%; mientras que Severino Vega, por Alianza logró 5.154 votos equivalente a 14,29%; Beatriz Cano, 4.634 votos (12,85%); Euribiades Huertas, por el partido Moca, 3.635 votos (10,8%), Eric Broce, del PRD, 3.112 votos válidos (8,36%).

Afú, quien hoy cumple 71 años, ha sido elegido como diputado y abanderado por partidos diferentes en los periodos 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014 y 2014-2019.

Comenzó en el Partido Laborista (PALA) y posteriormente se inscribió en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que renunció después del escándalo Cemis.

Al Partido Panameñista también perteneció el diputado y renunció para convertirse en candidato independiente surtiendo efectos positivos, ya que volvió a salir elegido.

A finales de 2009, Tito Afú decide sumarse al oficialista Cambio Democrático (CD), dando inicio a una temporada en la Asamblea Nacional.

Durante estos periodos en la Asamblea ha presentado 25 iniciativas legislativas, y de estas, 16 son ley de la República.