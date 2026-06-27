Tragedia en 1882: así fue el sismo más devastador de Panamá

El terremoto llegó además en uno de los momentos más delicados para <b>el ambicioso proyecto francés de construir un canal interoceánico bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps.</b>Las obras del Canal Francés habían comenzado apenas unos años antes y ya enfrentaban enormes dificultades derivadas del clima tropical, las enfermedades y la complejidad técnica del proyecto.El terremoto de septiembre de 1882 añadió un nuevo obstáculo. <b>Las instalaciones, campamentos y obras en ejecución sufrieron daños significativos, obligando a suspender temporalmente los trabajos y generando nuevas pérdidas económicas para la empresa francesa</b>.Para un proyecto que ya acumulaba retrasos y sobrecostos, el desastre natural representó un duro revés.