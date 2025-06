‘Queremos estudiar, pero parece que a nadie le importa’: la voz de quienes quieren volver a las aulas

A.M, quien desea estudiar ingeniería de sistemas en la universidad el próximo año, lamentó la falta de apoyo académico. “Hemos expresado nuestro interés de estudiar, así sea de forma virtual, pero no hemos recibido respuesta del cuerpo docente”, manifestó.

A.M, estudiante de duodécimo grado, de 19 años, compartió su experiencia con frustración. “La mayoría de los profesores han estado participando de las huelgas y es imposible comunicarse con ellos”, aseguró. Contó también que se les informó sobre una reunión entre docentes y directivos, pero esta nunca se realizó. “Nos advirtieron de no acercarnos al colegio por la inseguridad de las huelgas”, dijo.

“Regresamos el pasado 9 de junio luego de más de 40 días de estar en casa sin hacer nada”, relató uno de los estudiantes. “En ese tiempo no se nos dio nada de clases ni de forma virtual o presencial, y ahora que regresamos, los docentes nos están poniendo diferentes actividades del material que dimos en marzo para poder llenar nuestro boletín con calificaciones”, agregó.

El Meduca responde: diagnóstico y estrategias

Sobre el diálogo con los docentes, recalcó que el paro responde a una ley relacionada con la Caja de Seguro Social (CSS) y no a demandas del sector educativo. “Las puertas siempre están abiertas al diálogo y a hablar de temas de educación”, expresó.

“Ya no podemos recuperar el tiempo perdido, pero sí los contenidos”, subrayó. Añadió que cada región educativa diseña actualmente estrategias adaptadas a las realidades de cada centro.

El contexto: huelgas y clases suspendidas

Las huelgas nacionales indefinidas comenzaron el pasado 23 de abril, luego de que diversos gremios docentes salieran a las calles a protestar contra la Ley 462 sobre la CSS, aprobada por el presidente, José Raúl Mulino. Desde entonces, los colegios oficiales en varias regiones han estado cerrados.

La situación se intensificó cuando la Contraloría General de la República ordenó retener los salarios de los docentes que no acudieron a sus puestos, argumentando que el Ministerio de Trabajo no reconoció el paro como huelga legítima. En una nota publicada por La Estrella de Panamá el pasado 5 de junio, se informó que al menos 15.000 educadores no recibirían su salario.

La Contraloría respaldó su decisión con el artículo 29 de su Ley Orgánica de 1984, que permite suspender a funcionarios por irregularidades graves en el manejo de fondos públicos. Según la institución, los salarios de quienes han abandonado sus funciones serían congelados temporalmente.