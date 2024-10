Salud digna, la deuda pendiente de Panamá con las personas trans

Es un derecho

La realidad

Salma Abril es una mujer trans guna oriunda de Sasardi Mulatupu, en la comarca Guna Yala. “Si tú vas a un centro de salud, llevas expresión femenina y entonces de repente te llaman Juan. Al levantarte todo el mundo se queda mirando. ¿Quién es Juan?”, comparte Salma, durante una entrevista en el Centro San Juan Pablo II. “Si tú le dices, por ejemplo, soy una mujer trans, algunos no entienden. Como me pasó a mí en el Santo Tomás, el doctor me dice: ‘¿Qué tú eres?’ Y entonces yo digo: ‘soy mujer trans’. ¿Mujer trans?... Y empieza a buscar en Google qué es mujer trans”, añadió.

Salma forma parte de la asociación Wigudun Galu, un colectivo guna que busca exaltar la figura de Wigudun, personaje conocido en la sabiduría guna por tener un alma y dos espíritus, la encarnación de la dualidad en los roles masculinos y femeninos.

Wigudun Galu hace un talleres sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS). Realizan pruebas de VIH y en caso de salir positivo, brindan apoyo comunitario y enlace con los servicios médicos.

Los casos de VIH y de ITS son más comunes en las personas trans que en el resto de la población. El 13,1% de las personas trans tienen algún tipo de ITS, 29.5% de las mujeres trans padecen de VIH, 3,9% de sífilis y 2,3% de hepatitis B, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud (Minsa) publicado en 2018, una de las pocas publicaciones sobre el tema en Panamá.

“La gente dice que a las mujeres trans les encanta hacer trabajo sexual. No es cierto,” afirmó Salma. “Nadie, nadie quiere hacer trabajo sexual durante toda la noche. Hay muchos problemas y peligros. Pero todos necesitamos trabajo. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿Cómo van a pagar el cuarto?”, cuestionó.

Salma llegó a la Ciudad de Panamá desde la comarca Guna Yala con 18 años. Cumplió 36 años antes de poder conseguir un trabajo formal. Muchas mujeres trans provenientes de las comarcas no han terminado la escuela. Al buscar empleo, son rechazadas por no hablar español fluido, por su falta de estudios o por expresarse de forma femenina. La forma de sobrevivir de muchas es hacer trabajo doméstico no remunerado. Cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa, cuidar a los niños a cambio de un plato de comida y un techo para dormir.

Sin dinero, no es fácil acceder a una buena atención de salud.

“Muchas de mis compañeras no tienen trabajo. Entonces el limitante es la economía, no pueden acercarse al centro de salud. Además, muchas de nosotras no hablamos bien el español. Entonces si uno comete un error, nos discriminan, nos hacen bullying, se echan a reír. Cada vez que vas a un centro de salud, si hablas con la enfermera, si no expresas bien el español, te miran mal, te tratan distinto. Con ese trato, uno no quiere volver.”, explicó Salma.