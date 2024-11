Anteriormente, los abogados de la Defensoría de Estudiantes de la UP habían alcanzado una acuerdo con la Policía Nacional, lo que permitió que estudiantes de diversas facultades pudieran salir sin problemas del recinto.

De acuerdo con el testimonio de estos, después de salir de la UP al terminar sus clases en el turno de la noche fueron perseguidos por la Policía Nacional hasta ser detenidos en un retén, en el cual fueron obligados a bajar del auto, el cual fue requisado por las autoridades.

Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) han sido capturados por la Policía Nacional tras las protestas de la noche de este 14 de noviembre al salir de la universidad.

Los demás estudiantes que fueron aprehendidos también se les detuvo al salir de la universidad sin mayor razón de vinculación con las protestas que se han estado dando en la UP.

La Policía también se manifestó en sus redes sociales oficiales en contra de estos hechos este 14 de noviembre, sin embargo, al ser consultados por ‘La Decana’ sobre su postura oficial en cuanto a los estudiantes detenidos no contestaron.

Desde que el proyecto de ley No. 163 que reformará la Ley No. 51, que rige la Caja de Seguro Social fue llevado a la Asamblea Nacional, el pasado 6 de noviembre, los estudiantes de la UP han tenido enfrentamientos con la Policía al realizar protestas en el centro de educación superior.

No fue hasta ayer, que inició el primer debate de la reforma, que empezaron a intensificarse estas protestas, resultando en la aprehensión de los siete individuos.