A votos emotivos, transformaciones profundas aplazadas

Atracción-Fuga masiva de votos

Aritméticamente, todo sugiere que se suscitó una estampida de votantes del PRD para respaldar no solamente a Zulay y a Martín, aunque no en la cantidad requerida para ganar, sino que alcanzó para engrosar a Lombana y a Mulino; y hasta a Maribel Gordón, algunos cientos también.

La conducta de resentimiento en el centro de la tormenta

En efecto, el llamado “voto castigo”, vino a ser, el cinco de mayo, la traducción de una emoción particular, muy común en la democracia, aunque no exclusivo de esta, tal es, el “resentimiento”. (Ver Max Sheller, 1912. El resentimiento en lo moral, citado en: Illouz, 2023). Se trata de un proceso emocional nacido al calor de sufrir situaciones de opresión, o pérdida de poder real o imaginario.

Este estado emocional parece haber sido el causante inmediato de las preferencias electorales, al menos presidenciales que: por un lado, proceden desde dentro de los partidos capturados por representantes de las élites del poder económico criollo. Por otro lado, corresponden a quienes ejercían la gestión gubernamental, en defensa de los intereses de la “corporatocracia” con insoportables repartos de los excedentes económicos de manera inequitativa, profundizando las desigualdades sociales y económicas en el país.

En este sentido, tal resentimiento tiene una génesis material que le da soporte, de manera que hasta que no se resuelvan dichas causas, este se mantendrá, solo si cambia el agente social causante: por ejemplo, a través de un cambio gubernamental. Este sentimiento no siempre cambiará de destinatario contra el cual se dirigen las acciones de resentimiento; y puede terminar justificando las acciones de opresión, exclusión o maltrato en los que incurre el nuevo agente por el cual votó o ayudó a ascender al poder, incurriendo en una conducta negacionista de su propia escogencia errónea. Otros, no obstante, al sentirse defraudados, sí terminan modificando el sujeto objeto de su resentimiento.