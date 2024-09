‘Alphawhores’, una fórmula para alcanzar el éxito

Con un ritmo pesado, denso y melódico, la banda panameña de rock Alphawhores está incursionando con un gran pie en la escena del stoner / doom metal internacional al convertirse recientemente en la banda panameña más escuchada en el género metal a nivel mundial con más de medio millón de reproducciones.

El dúo musical, integrado por Juan Carlos García de Paredes y Massiel Pinzón, crea un sonido único que fusiona el rock con elementos del metal y el rock ácido que se caracteriza con la sinergia entre ambos con una relación que se asemeja a la fraternidad entre hermanos.

Alphawhores ya está probando las mieles del éxito, ya que a poco más de un año de su debut y de haber arrasado con los premios Rockzany -‘Mejor Banda Nueva’, ‘Mejor Video Musical’, ‘Sencillo del Año’ y ‘Banda del Año’-, la agrupación realizará una gira internacional que arrancará a finales de 2024 y se extenderá hasta comienzos de 2025.

Dicha gira – que incluirá presentaciones en diversos festivales en los que compartirán escenario con leyendas del género - tiene fechas confirmadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca, Austria, Colombia y República Dominicana.

Los temas ‘Same Team’, ‘Raw Nerve’, ‘Trash That Takes Itself Out’ y ‘I Can Manage’, entre otros, son parte de un repertorio que habla de las vicisitudes de la vida y cómo hace el ser humano para enfrentar esas situaciones que están por ponerlo al límite.

“Todo lo que duele se expresa en canciones y, de repente, ya no te duele más porque pusiste ahí tus sentimientos”, dijo García de Paredes. A lo que respondió Pinzón, “es un proceso de sanación realmente”.

En conversación con La Estrella de Panamá, Pinzón y García de Paredes recordaron los inicios de Alphawhores cuando comenzaron a crear canciones desde agosto de 2021 mucho antes de su lanzamiento oficial como banda en junio de 2023. Al reflexionar sobre la notoriedad conseguida en menos de un año, García de Paredes comentó que esto no hubiera sido posible sin una buena estrategia de mercadeo que se enfocó en captar públicos grandes y diversos de otras latitudes del planeta.

El secreto del éxito, de acuerdo a Pinzón, son las horas de trabajo y sacrificio invertidas en este proyecto musical que desarrollan mientras se dedican a sus otras profesiones. Massiel Pinzón es diseñadora de interiores y Juan Carlos García de Paredes es empresario y gestor cultural.

“La dedicación total y el compromiso con este proyecto es la clave. Con Alphawhores queríamos llevar la escena a otro nivel invirtiendo en toda clase de recursos tanto económicos, energéticos y etc. Si bien nosotros tenemos como prioridad cumplir primero con nuestras obligaciones profesionales y personales porque sin eso no se puede hacer todo lo demás, tenemos la cabeza bien puesta y una agenda bien organizada. Además, estamos dispuestos siempre a dar la milla extra. Nunca tenemos pereza y nos obsesionamos con este proyecto al que amamos y para el que no caben excusas”, comentó Massiel.

a lo que agrega Juan Carlos que Alphawhores es un negocio en el que en vez de hamburguesas, se producen diariamente canciones, videos y contenidos para mantener a sus fanáticos enganchados a su sonido. “En vez de salir de fiesta o hacer una barbacoa en la casa, nos ponemos a hacer canciones porque el tiempo libre lo tenemos destinado para esto”, agregó.

Al ser consultados sobre qué le aconsejarían al resto de músicos y agrupaciones que están formando parte de la nueva escena del rock panameño, ambos respondieron que recorrieron un camino en el cual no hubo ningún tipo de atajos.

“Para llegar donde estamos ahora, tuvimos que vivir una serie de experiencias como artistas independientes con sus agrupaciones. Toca entender que hay un proceso del que no te puedes saltar muchos pasos para poder realmente llegar alto a nivel profesional, teniendo en mente lo que estás haciendo. Simplemente, hay que transitar el camino. Uno de los elementos más importantes en una banda son las canciones. Si no hay buenas canciones, no hay nada. No tienes público, etc. Para eso hay que agarrar mucha calle y transitar en el proceso de buenas canciones”, recomendó.

Por si fuera poco, Alphawhores ya está trabajando en su segundo álbum de estudio en el Estudio Editoris de Ciudad de Panamá y contará con la colaboración del productor inglés Adrian Bushby, quien es conocido por haber trabajado con bandas como Foo Fighters, Spice Girls, Placebo y Muse, entre otras. Pinzón confesó a este diario que hay algo de nervios, ya que trabajaran con una personalidad de renombre en la industria musical para grabar temas que vienen componiendo desde hace un año.

García de Paredes contó por su parte que fueron contactados por el manager de Bushby para trabajar juntos en un proyecto musical. Las conversaciones resultaron en el proyecto actual que mantiene ocupado a un dúo musical que sigue teniendo aún más ganas de hacer música.

“Cuando la gente escucha hablar de música pesada tiene una cierta percepción, pero yo apostaría a que mucha gente que no es metalera o fanática de la música pesada puede terminar diciendo: ‘¿sabes qué?, medio que me gusta’. Eso es algo que nos ha pasado mucho”, dijo.