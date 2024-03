‘Ana por la ventana’, una reflexión sobre la existencia

La obra de teatro ‘Ana por la ventana’ invita a reflexionar sobre la existencia humana. Con una única función en el Teatro La Plaza, este martes 26 de marzo, la actriz Susana Yasan llevará a los espectadores a “cuestionar su propia vida”.

Ana es el único personaje en escena. A través de la vida de esta mujer de edad madura, se cuestiona el peso emocional que pudiera caer sobre cualquier persona: objetos, relaciones, presión social y todo lo que le rodea.

Pero es un hecho fortuito el que lleva a Ana a entrar en una especie de crisis emocional. La turbulencia que habita continuamente en su ser, la impulsa a despertar y tomar conciencia de su vida y buscar un cambio.

“Eso le pasó a Ana. Se llama ‘Ana por la ventana’ porque ella decide sacar afuera todo, en este caso, arroja por la ventana todo lo que le provocó el padecimiento, su malestar, la tristeza, su frustración”, explicó Yasan durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Es una puesta en escena que toca los corazones, porque Ana es un humano que sostiene algo que no desearía seguir llevando en sus hombros. Esto no tiene que ver con la responsabilidad que se tiene con las situaciones, porque las personas también pueden pensar que están eligiendo hacer algo, pero en realidad soportan alguna situación que un factor externo les impone, detalló la actriz radicada en Miami.

No se trata de los traumas heredados, aclaró Yasan, sino algo más concreto: las relaciones con la familia, la pareja, es decir, “intentaste alguna vez, preguntarte: ¿por qué estás teniendo un novio?”. La obra no se enfoca en la vida familiar, pero sí existe una escena en donde ella se desprende del peso emocional que tenía con un pariente.

“‘Ana por la ventana’ es una fábula-reflexión sobre la existencia, porque esta es algo con lo que se vive todos los días, pero no se medita. En la puesta en escena, la protagonista estará reflexionando no en la cabeza, sino a través de los actos. Reflexionará precisamente, todo eso que acumulamos o sostenemos. Ella se va a despojar de todo, para luego preguntarse: ¿cómo se sigue en la vida? Se debería elegir, pero muchas veces no es así”.

No es una crítica a la juventud, ya que muchas veces se dice que los jóvenes “están puramente en la virtualidad”. En ese sentido, los jóvenes siempre buscarán la manera de expresarse en su tiempo, tal vez, hoy lo hagan más, a través de la virtualidad o de la música. Pero siempre buscan la manera de dejar su presencia en el mundo que ellos habitan a través de algo, destacó.

Esta es una obra que le habla a todos los públicos, adultos mayores, jóvenes. Lo bueno es que no habla desde un lugar trágico. Es una farsa porque tiene una nota de humor, que permite que sea más fácil sobrellevar el punto de vista de quién escribió el texto: Alfredo Allende.

‘Ana por la ventana’ es una mujer actual. Ella no es una jovencita, es una mujer. La trama se ubica en la época actual. “Ana se involucra con el público. No es ese teatro de la cuarta pared, que no hay conexión con el público, sino una puesta en donde el personaje interactúa con el público. Es a ellos, a los que les va contando y conmueve con su historia”.

La obra la dirige Miguel Sahid y es quien decide contar la historia de esta mujer en “esta particularidad farsesca que le da interés al público, porque el público ríe, llora, participa”, comentó Yasan.

Para la actriz, la obra escrita “tiene cierta sensibilidad especial”, es un varón que cuenta los problemas de una mujer. “Pero esto le puede ocurrir a cualquier ser humano, que ante cualquier hecho fortuito, despierta y se da cuenta que algo no está del todo bien. No nos podemos quedar pensando, las transformaciones son necesarias, deben hacerse”.

Las personas son retentivas. ¿Para qué guardan cosas que realmente no les gustan? Sostienen una relación, por ejemplo, desde hace 10 años, y tal vez, actualmente no les gusta, pero igual mantienen la relación o vínculo afectivo. “La vida es movimiento, es cambio. En relación a esto, el personaje se despoja, dice: ¡basta, afuera!”.

El público va a ver cómo le suceden todos estos cambios en Ana. El espectador podrá ver cómo se despoja de los amantes, de la familia, de los objetos que no quiere. No lo cuenta, sucede allí, agregó.

“Ella no solamente suelta, sino que elige que no volverá a tomarlas. El mundo en el que vivimos, nos convence de que necesitamos tener, ya sea moda, objetos. Ana quiere ser y no tener. Ella dice: ‘¿qué pasa si suelto todo y tiro por la ventana?”. Antes de llegar a esas crisis, recomendó Yasan, primero hay que mirarse adentro, “pero no desde el espejo cruel. Hay que mirarse y ver en qué cosas nos estamos mintiendo, escabullendo, porque cambiar duele, pero es algo que nos alivia. Y si seguimos así, estaremos sobreviviendo a nosotros mismos. Como lo dice Ana en la obra: estoy sobreviviendo, pero yo no quiero cargar más con eso”.

Se trata de vivir la vida desde otra forma, porque la vida es breve y porque también existe la oportunidad de cambiar. En este viaje corto que se tiene, a veces, las personas se condenan a un encierro. “Me parece que también existe una fuerza humana que busca la libertad. La libertad no significa no tener responsabilidad. Pero la libertad también abarca el pensar: ¿qué vida vas a diseñar para ti mismo?”.

La actriz indicó que para prepararse para la puesta en escena, primero, ha adaptado parte de la jerga de la obra, ya que ‘Ana por la ventana’ ha sido presentada en Miami. En ese sentido, sostuvo, “si en la puesta se habla de un río pestilente, buscar uno que sea de Panamá. Me parece que es respetuoso no llegar desde una manera turística, sino realmente, se pueda entrar en las raíces y la propia cultura. Que no sea diálogo narcisista, en el que el actor solo sube al escenario para que lo miren. El arte tiene como función aportar o transformar, sensibilizar hacia aquellos a los que está dirigido. Estoy hablando con las personas que son locales para que me cuenten cómo se dicen ciertas palabras, o cómo se llama determinada región. Es una tarea hermosa porque me nutre”, concluyó.