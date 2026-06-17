Aristides Ureña lidera ciclo de conferencias sobre historia del arte y memoria cultural en la Ciudad de las Artes

Nacido en Santiago de Veraguas en 1954, <b>Arístides Ureña Ramos</b> cursó estudios en la <b>Accademia di Belle Arti di San Marco</b>, en Florencia (Italia), donde también se especializó en litografía, grabado y cinematografía. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia labor artística y académica tanto en Panamá como en el extranjero.Entre sus principales reconocimientos destaca su participación, en representación de Panamá e Italia, en tres ediciones de la <b>Bienal de Venecia</b> (1986, 1997 y 2001), además de su presencia en eventos internacionales como la <b>Bienal Internacional de Artes de Beijing</b>, la <b>Bienal de La Habana</b> y la <b>Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano</b>.Asimismo, ha realizado murales monumentales en ciudades como Florencia, Pisa, Santiago de Veraguas y Ciudad de Panamá. Su trabajo también abarca la escritura de ensayos y cuentos, así como la composición musical, lo que ha consolidado una trayectoria multidisciplinaria que continúa desarrollando desde su estudio en Panamá.