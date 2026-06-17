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Vida y cultura

Aristides Ureña lidera ciclo de conferencias sobre historia del arte y memoria cultural en la Ciudad de las Artes

A lo largo de su carrera, Aristides Ureña Ramos ha desarrollado una amplia labor artística y académica tanto en Panamá como en el extranjero.
A lo largo de su carrera, Aristides Ureña Ramos ha desarrollado una amplia labor artística y académica tanto en Panamá como en el extranjero. Cedida
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José Vilar
  • 17/06/2026 10:01
La Fundación Arístides Ureña Ramos y el Ministerio de Cultura desarrollan en la Ciudad de las Artes el ciclo gratuito ‘Más allá de la Obra: Proceso y Legado’, una iniciativa que promueve la reflexión sobre la historia de las artes en Panamá, la creación artística y la preservación de la memoria cultural

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La Fundación Aristides Ureña Ramos, en alianza con el Ministerio de Cultura (MiCultura), dio inicio en la Ciudad de las Artes al ciclo gratuito de conferencias y conversatorios ‘Más allá de la Obra: Proceso y Legado’, una iniciativa que busca promover la reflexión sobre los sistemas culturales, la creación artística y la historia de las artes en Panamá.

El programa, dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, gestores culturales y público interesado en las artes, está liderado por el maestro de arte contemporáneo Aristides Ureña Ramos, una de las figuras más destacadas de la escena artística nacional y un referente del arte latinoamericano.

La primera conferencia se realizó el pasado 16 de junio bajo el título ‘La Historia de las Artes en Panamá’, en la que los asistentes pudieron recorrer las principales etapas del desarrollo artístico nacional, desde sus antecedentes históricos hasta las expresiones contemporáneas. Durante la jornada, Ureña Ramos compartió reflexiones sobre la evolución de las artes visuales en Panamá, el legado de importantes creadores panameños y la necesidad de preservar la memoria cultural como elemento fundamental de la identidad nacional, de acuerdo con una nota de prensa difundida por MiCultura.

El ciclo continuará con una serie de encuentros semanales centrados en distintos aspectos del arte y su relación con la sociedad. El próximo 23 de junio se desarrollará la conferencia ‘El proceso creativo’, seguida de ‘Arte moderno, arte contemporáneo’, el 30 de junio, y ‘DEXA 1970: El Departamento de Expresiones Artísticas de la Universidad’, el 7 de julio. Todas las actividades tendrán lugar en la Ciudad de las Artes.

Según los organizadores, la iniciativa busca fortalecer la formación artística, estimular el pensamiento crítico y generar espacios de intercambio entre distintas generaciones de creadores, estudiantes y profesionales del sector cultural.

La trayectoria de Aristides Ureña

Nacido en Santiago de Veraguas en 1954, Arístides Ureña Ramos cursó estudios en la Accademia di Belle Arti di San Marco, en Florencia (Italia), donde también se especializó en litografía, grabado y cinematografía. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia labor artística y académica tanto en Panamá como en el extranjero.

Entre sus principales reconocimientos destaca su participación, en representación de Panamá e Italia, en tres ediciones de la Bienal de Venecia (1986, 1997 y 2001), además de su presencia en eventos internacionales como la Bienal Internacional de Artes de Beijing, la Bienal de La Habana y la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano.

Asimismo, ha realizado murales monumentales en ciudades como Florencia, Pisa, Santiago de Veraguas y Ciudad de Panamá. Su trabajo también abarca la escritura de ensayos y cuentos, así como la composición musical, lo que ha consolidado una trayectoria multidisciplinaria que continúa desarrollando desde su estudio en Panamá.

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