Aristides Ureña lidera ciclo de conferencias sobre historia del arte y memoria cultural en la Ciudad de las Artes

La Fundación Aristides Ureña Ramos, en alianza con el Ministerio de Cultura (MiCultura), dio inicio en la Ciudad de las Artes al ciclo gratuito de conferencias y conversatorios ‘Más allá de la Obra: Proceso y Legado’, una iniciativa que busca promover la reflexión sobre los sistemas culturales, la creación artística y la historia de las artes en Panamá.

El programa, dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, gestores culturales y público interesado en las artes, está liderado por el maestro de arte contemporáneo Aristides Ureña Ramos, una de las figuras más destacadas de la escena artística nacional y un referente del arte latinoamericano.

La primera conferencia se realizó el pasado 16 de junio bajo el título ‘La Historia de las Artes en Panamá’, en la que los asistentes pudieron recorrer las principales etapas del desarrollo artístico nacional, desde sus antecedentes históricos hasta las expresiones contemporáneas. Durante la jornada, Ureña Ramos compartió reflexiones sobre la evolución de las artes visuales en Panamá, el legado de importantes creadores panameños y la necesidad de preservar la memoria cultural como elemento fundamental de la identidad nacional, de acuerdo con una nota de prensa difundida por MiCultura.

El ciclo continuará con una serie de encuentros semanales centrados en distintos aspectos del arte y su relación con la sociedad. El próximo 23 de junio se desarrollará la conferencia ‘El proceso creativo’, seguida de ‘Arte moderno, arte contemporáneo’, el 30 de junio, y ‘DEXA 1970: El Departamento de Expresiones Artísticas de la Universidad’, el 7 de julio. Todas las actividades tendrán lugar en la Ciudad de las Artes.

Según los organizadores, la iniciativa busca fortalecer la formación artística, estimular el pensamiento crítico y generar espacios de intercambio entre distintas generaciones de creadores, estudiantes y profesionales del sector cultural.