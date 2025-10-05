Arte, danza y música para transformar comunidades: inicia el programa ‘Latidos del Barrio’

El Ministerio de Cultura (MiCultura), en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de Metas, dio inicio este sábado en la Ciudad de las Artes al programa Latidos del Barrio, una iniciativa nacional que une arte, liderazgo y transformación social en las comunidades.

El lanzamiento incluyó dos procesos formativos: el Taller de Formación de Formadores, dirigido a líderes comunitarios que se extenderá hasta enero de 2026, y los talleres artísticos para niños, que se desarrollarán durante los cuatro sábados de octubre.

El programa, busca crear centros comunitarios seguros, creativos y participativos, donde el arte, la cultura y el deporte se conviertan en herramientas para rescatar la identidad cultural, revitalizar espacios públicos y prevenir el deterioro del tejido social.

A la vez, se busca abrir oportunidades de crecimiento para niños, jóvenes y adultos.

Las primeras comunidades en incorporarse a esta iniciativa son El Chorrillo, San Felipe, Calidonia, Santa Ana, San Joaquín y Ciudad Esperanza.

Sus líderes forman parte del taller de formación con el objetivo de convertirse en facilitadores y multiplicadores de la propuesta, reforzando su papel como agentes de cambio en sus territorios.

De manera simultánea, los niños participan en talleres de pintura, música, danza y teatro, disciplinas con las que se fomenta la creatividad, la identidad cultural y el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones.

“Hoy sembramos juntos una semilla para transformar nuestros barrios. Con el liderazgo de ustedes y la participación de nuestras niñas y niños, Latidos del Barrio será un corazón que late con fuerza en cada comunidad”, destacó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, durante el acto inaugural.