Arte, danza y música para transformar comunidades: inicia el programa ‘Latidos del Barrio’

El <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b>, en coordinación con el <b><a href="/tag/-/meta/despacho-de-la-primera-dama">Despacho de la Primera Dama</a></b> y la <b>Secretaría Nacional de Metas</b>, dio inicio este sábado en la <b><a href="/tag/-/meta/ciudad-de-las-artes">Ciudad de las Artes</a></b> al programa <b>Latidos del Barrio</b>, una iniciativa nacional que une arte, liderazgo y transformación social en las comunidades.El lanzamiento incluyó dos procesos formativos: el <b>Taller de Formación de Formadores</b>, dirigido a líderes comunitarios que se extenderá hasta enero de 2026, y los <b>talleres artísticos para niños</b>, que se desarrollarán durante los cuatro sábados de octubre.El programa, busca crear <b>centros comunitarios seguros, creativos y participativos</b>, donde el arte, la cultura y el deporte se conviertan en herramientas para rescatar la identidad cultural, revitalizar espacios públicos y prevenir el deterioro del tejido social. <b>A la vez, se busca abrir oportunidades de crecimiento para niños, jóvenes y adultos</b>.Las primeras comunidades en incorporarse a esta iniciativa son <b>El Chorrillo, San Felipe, Calidonia, Santa Ana, San Joaquín y Ciudad Esperanza</b>. Sus líderes forman parte del taller de formación con el objetivo de convertirse en facilitadores y multiplicadores de la propuesta, reforzando su papel como agentes de cambio en sus territorios.De manera simultánea, los niños participan en talleres de <b>pintura, música, danza y teatro</b>, disciplinas con las que se fomenta la creatividad, la identidad cultural y el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones.<i>'Hoy sembramos juntos una semilla para transformar nuestros barrios. Con el liderazgo de ustedes y la participación de nuestras niñas y niños, Latidos del Barrio será un corazón que late con fuerza en cada comunidad'</i>, destacó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, durante el acto inaugural.