¿Qué hubiese pasado con Julio Briceño si no existieran Los Amigos Invisibles? ¿Has pensado en eso?

Sí, claro. No te voy a decir que lo pienso todos los días, pero sí lo he pensado. Porque esta es una carrera que nunca sabes cuándo se puede acabar. Mucho depende de uno y de la terquedad de querer seguir haciéndolo. Pero, no sé... me gusta mucho cocinar. A veces he pensado que, si tuviera tiempo libre, haría un curso de chef. Mi mamá cocina muy bien, mi hermano también. Me gradué en mercadotecnia audiovisual, entonces todo lo relacionado con cámaras, sonido y producción me encanta. Así que a lo mejor trabajara en los medios de comunicación.