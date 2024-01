Cómo administrar tu tiempo como líder

Ser líder conlleva una serie de desafíos importantes, desde mi punto de vista son tantos los frentes abiertos a veces de un líder que es muy frecuente que no esté dedicando tiempo al más importante: crear futuro y condiciones para que un equipo pueda llevar adelante su función.

En mi camino como consultora y asesora he acompañado a cientos Gerentes Generales y miles de líderes en estas tareas, he visto como muchos de ellos terminaban haciendo la tarea de otra persona, ya sea por no poder confiar en el resultado, por no poder tomar las medidas necesarias de relevo en algunos casos, hay tantas decisiones a tomar como seres humanos hay en la tierra.

Por otro lado, están “el ego” y “el miedo” acechando con pensamientos que traen las personas como:

• Si dejo de hacer lo que hago, ¿entonces qué haré?

• Me pagan por resolver, no por pensar, van a creer que no hago nada.

• Si delego y la otra persona se empodera, ¿le cederán mi lugar?

Estas son algunas pocas razones por las cuales cuesta delegar o asumir el rol de líder, quien debiera ser generador de espacios para el desarrollo de las personas y los resultados que vendrán a través de ello.

Mike Michalowicz en su libro Clockwork presenta un gráfico que muestra Cómo usar tu tiempo como líder, en donde nos recomienda a través de cuatro categorías que organizó de menor tiempo a mayor tiempo el cómo debería ser.