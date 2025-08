Construir redes de apoyo para sostener la lactancia

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año con el lema “Construyendo sistemas de apoyos sostenibles”. La campaña busca visibilizar los pilares necesarios para que las madres puedan amamantar de manera exitosa y prolongada, no solo desde la voluntad individual, sino desde un ecosistema que involucre a la familia, el personal de salud, el entorno laboral y la sociedad en general.

El apoyo del personal de salud

Para la consejera de lactancia, el papel del personal de salud es fundamental. “Por más apoyo familiar que tengas, si el pediatra o ginecólogo te dice que no estás haciendo bien la lactancia, tú le crees. El ginecólogo debería darte información, grupos de apoyo, recursos desde el embarazo. El pediatra debe tener empatía, estar actualizado, y si no puede ayudarte directamente, al menos debe saber referirte a una consejera”.

El rol de la sociedad

“Es clave. Recuerdo una señora que me dijo mientras amamantaba en el parque: ‘Esa leche ya es agua’. Yo tenía conocimiento y no me afectó, pero a una mamá primeriza sí podría desmotivarla. La sociedad debe informarse o abstenerse de opinar. El apoyo es clave”, relató Seijas.