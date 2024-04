Contar la vida a través del arte

La artista argentina Gisela Gaffoglio tiene una manera particular de contar la vida mediante el lienzo. A través de un lente optimista, examina en la exposición “De Aquí, De Allá y de mí” – que estará disponible al público hasta el próximo 14 de abril en la galería de arte Weil Art – las apreciaciones del ser humano ante los diferentes momentos que atraviesa así como las distintas respuestas que suelen haber a la siguiente pregunta: ¿Cómo encarar cada obstáculo que nos pone la vida por más complejo que sea?

A través de sus viajes, Gaffoglio ha ido observando los paisajes y, en especial, las sensaciones que le generan diferentes aspectos de los lugares que visita como la gente, la comida y la música característica de los sitios que ella visita. Si bien no saca fotografías de esos momentos que suele experimentar, tiene impresiones importantes en su mente que le permiten reflejar lo que siente en obras vivas y llenas de colores y que se pueden ver en algunas de sus obras denominadas ‘Up side down’, ‘Se abre el telón’, ‘Te lo digo’ y ‘Blue Ghost’.

“El nombre de la exposición ‘De Aquí, De Allá y de mí’ surgió principalmente por mis experiencias visitando la ciudad de Panamá y Bocas del Toro. He visto muchas situaciones y muchos lugares que me han causado una gran impresión y luego, a mi vuelta por Buenos Aires, he percibido también muchos paisajes que, cuando digo esto parece mentira, pero se parecen en cuánto al colorido, a la gente y por la imperfección que también aporta belleza. Por esto digo que esta muestra está creada con paisajes de aquí (de Panamá), de allá (de Argentina) y de mí, porque pasan por un procesamiento interno porque yo no los pinto tal como son sino que pasan a través mío con mis sentimientos y cada una de mis pinturas está cargada de todas esas impresiones visuales, auditivas y sensoriales más lo que yo soy, más los sentimientos que me producen”, expresó.

Cada vez que Gaffoglio termina una obra, se reconoce a sí misma en lo que acaba de realizar con el pincel. “Encuentro un montón de sentimientos, que los veo muy nítidos en esa pintura y que, a veces, es difícil ponerles límites. Es como si lo que tengo dentro de mí, fuese una ola en la que sé cómo comienza pero no sé cuándo termina”, agregó.

Esos sentimientos suelen ser una mezcla tanto de nostalgia como de alegría que se van uniendo progresivamente. Cuando Gaffoglio regresa a Panamá, experimenta esa nostalgia con recuerdos felices que le ayudan a rememorar los buenos tiempos que ha pasado.

Por otra parte, la artista consideró que Panamá tiene una energía muy alegre. “Es una energía de mucha vida. Por eso, es que cuando trato de captar un determinado paisaje, le agrego más color porque si bien no lo veo bien, esta allí. (...) Cuando voy a Bocas del Toro, tengo esta sensación de sumergirme en la vida real y el movimiento. Cuando hablo de la vida real, hablo de lo imperfecto porque cuando uno va al Casco Antiguo y uno recorre lugares, uno ve cómo las edificaciones antiguas se abrazan con las modernas. Detrás de todo eso, hay algo real porque aquí vivió gente y hay una historia que contar”, relató.

Gaffoglio trata de contar esas historias añadiendo en sus pinturas elementos tales como ventanas para dejar abierta esa interrogante que trata de descifrar esas historias particulares que vive alguien ya sea dentro de sí misma, de su familia o de su comunidad. “Siempre trato de contar eso con una sonrisa”, dijo.

Para la artista, es imprescindible que se conserve el patrimonio histórico. Una prueba de ello son algunas de las muestras que realizó en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, en Argentina, las cuales denominó ‘Imperfecta’ y ‘Huellas urbanas’. En ambas exposiciones, Gaffoglio profundiza en la idea de encontrar la belleza en la imperfección para encontrar lo que es único y especial y, por otra parte, busca encontrar esos relatos no contados que, en su opinión, son muy sugerentes.

“Panamá me habla y yo trato siempre de llevarme algo. En este caso, es la cordialidad de la gente y el trato amable cuando uno llega (...) Con mis obras quiero transmitir las ganas que me dan de vivir. Soy una optimista compulsiva que trata de ver siempre el lado bueno de lo malo”, añadió.