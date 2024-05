Tenía una plaga de ratas en su casa. Llegaron un día de improviso. Eran blancas, negras, pardas. No le importunaban, pero la situación se había salido de control pues andaban por todos lados. Lo raro es que no se metían con él. No tocaban su ropa ni sus alimentos. Hacían sus necesidades afuera, como mascotas. Y mantenían a raya a cualquier intruso, hasta los cobradores desaparecieron. El problema era que su número crecía a diario. Pero todo cambió el día que la vio llegar. Se veía, ¡tan minúscula! No pasaba de ser una simple culebrita que hubiera podido aplastar con su pie. Y lo iba a hacer, pero se contuvo al ver que se tragaba una de aquellas ratas. Y, después de esa, siguió otra. Y otra más, volviéndose una máquina engullidora. Y solo comía y comía. Pronto las devoró a todas. Lleno de agradecimiento, decidió premiarla. Quizá hasta la podría adoptar. Pero, de la culebrita, ya no quedaba más que una piel mudada. Frente a él tenía ahora una enorme serpiente que le podría dar una vuelta completa a la casa. Levantó su cabeza hasta la altura de la suya. Lo miró fijo. Sintió un frío glacial. No podía moverse, así mismo como les pasaba a todas sus víctimas. Esas finísimas pupilas se clavaron en las suyas, y allí se dio cuenta, muy tarde, que su pasado había regresado. Que esos años en la basílica, donde hacía y deshacía a su antojo, no quedarían impunes. En esos ojos vio el sufrimiento de los niños al aprovecharse de ellos. ¡Oh!, si hubiera sabido el daño causado, jamás lo hubiera hecho, hasta podría haberse mandado a castrar. Demasiado tarde entendió quién era y cuál era su misión. Sabía lo que se le venía y pidió perdón a Dios. Lo último que vieron sus ojos fue que la serpiente abrió de par en par su enorme bocaza... y lo engulló.