La autora

Mahogany Niles mejor conocida como “Myna” , es una artista multidisciplinaria que se dedica al diseño de modas. También es expositora, tallerista, pintora, poetisa y la ganadora del cuarto Young Fashion Designer Award 2019, en conmemoración de los 500 años de Panamá. Tiene un reconocimiento otorgado por la Red de Jóvenes Afropanameños dado al compromiso en pro a la juventud afropanameña 2021. En 2024 obtuvo su primer premio internacional por el colectivo Afro Unidad en la categoría abierta con el poema ilustrado ‘Ser de color’. Con su marca personal, Myna tfc, cuestiona y desafía la representación de las mujeres negras que tiene la sociedad panameña a través del arte y la moda , desde su mirada como artista afrodescendiente.

Hay gente que me llama “persona de color” y en mi ignorancia aceptaba, que con esa frase, anularan quien soy...

Me obligué a ser extranjera de mis propias costumbres. En privado afroantillana, pero en público eurocentrada. ¡Grave error!

Alisando mi cabello “duro”, cambiando el dancehall porque era “muy rudo”, dejando de ser expresiva para no ser la famosa y mal vista “rakataka” , como le dicen en Panamá a muchas mujeres “de color”.

Siempre que recuerdo aquellos años, lo hago con mucha vergüenza y dolor. Porque no supe defender quien era y en su afán de deshumanizarme, esclavizaron mi mente, para colonizar mi corazón. No culpo a la niña o a la joven que era, ni a mi familia que en la negritud, como pudo, me educó.

Culpo a la sociedad racista, que al cambio se resiste o al estado cómplice de la falta de educación... Sobreviviendo estoy ante un sistema, que se aprovecha del racismo, para hacer políticas que permiten el odio irracional a través de la discriminación.

Sin embargo, en resistencia yo también me coloqué. Y al son del baile Congo, orgullosa de mi identidad grité: “negra soy y negra seré”.

No me llames mulata, chombita o negrita ¡Que a mi esa vaina me cabrea! Yo tengo nombre y apellido, si no lo sabes, entonces no me llames, ni me veas.

¡Yo no soy “de color” carajo! porque “ ser de color” no es un color. Soy negra como mis ancestras y su negrura pura es mi mayor honor.