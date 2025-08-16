Canal de Panamá: el protagonista silencioso de las guerras mundiales

El Canal de Panamá, inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del SS Ancón, nació en medio de uno de los conflictos más devastadores del siglo XX: la Primera Guerra Mundial. Aquella coincidencia histórica marcó su destino desde el primer día, convirtiéndolo no solo en una obra monumental de ingeniería, sino en una pieza estratégica para el comercio y, sobre todo, para la seguridad militar de Estados Unidos y de sus aliados. A lo largo de las dos guerras mundiales, la vía interoceánica demostró su importancia no solo como atajo comercial entre el Atlántico y el Pacífico, sino como un activo geopolítico cuya seguridad podía inclinar el equilibrio de fuerzas en el escenario internacional.

Una apertura en tiempos de guerra

El estallido de la Primera Guerra Mundial a finales de julio de 1914 obligó a suspender cualquier plan de gran celebración para la inauguración del canal. La magnitud del conflicto en Europa, con el despliegue masivo de tropas y la movilización de flotas militares, colocó a la vía panameña bajo una mirada de alta vigilancia desde el primer día. Cuando el SS Ancón atravesó por primera vez las esclusas, lo hizo en un ambiente sobrio y funcional: no había bandas de música ni actos multitudinarios, sino un claro objetivo práctico. Desde ese momento, el canal se convirtió en un recurso logístico de gran valor, especialmente cuando Estados Unidos ingresó formalmente a la guerra en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, el Canal de Panamá operó bajo un estatus de neutralidad, pero con un control estricto ejercido por Estados Unidos. Aunque Panamá, como nación recién independiente y bajo fuerte influencia estadounidense, no participó directamente en el conflicto, el canal fue protegido como si estuviera en medio de la batalla. Las autoridades implementaron medidas para prevenir sabotajes y limitar el uso de la vía por parte de embarcaciones de potencias enemigas. según el artículo ‘Neutrality, Belligerency, and the Panama Canal’, publicado el 12 de abril de 2017 en el American Journal of International Law. Esto implicó inspecciones exhaustivas, restricciones de tránsito y, en algunos casos, la negación del paso a barcos sospechosos de transportar armamento o suministros para los imperios centrales. En términos económicos, la guerra redujo inicialmente el tráfico comercial internacional, ya que muchas rutas mercantes se interrumpieron o se destinaron al transporte militar. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba, el canal adquirió un papel creciente en la movilización de tropas y suministros entre los océanos, consolidando su valor estratégico.

Segunda Guerra Mundial y la militarización del canal