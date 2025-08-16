Canal de Panamá: el protagonista silencioso de las guerras mundiales

El Canal de Panamá, inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del SS Ancón, nació en medio de uno de los conflictos más devastadores del siglo XX: la Primera Guerra Mundial. Aquella coincidencia histórica marcó su destino desde el primer día, convirtiéndolo no solo en una obra monumental de ingeniería, sino en una pieza estratégica para el comercio y, sobre todo, para la seguridad militar de Estados Unidos y de sus aliados.A lo largo de las dos guerras mundiales, la vía interoceánica demostró su importancia no solo como atajo comercial entre el Atlántico y el Pacífico, sino como un activo geopolítico cuya seguridad podía inclinar el equilibrio de fuerzas en el escenario internacional.