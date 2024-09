Yolanda está harta de su vida que transcurre en atender y servir a su familia. Y no se trata de no querer hacerlo; más bien, es que estas labores pasan inadvertidas para su esposo Rubén y para sus hijos. “Guarda estos papeles, pero no los escondas porque luego los necesito”, “no quiero esto de desayuno”, “tienes que llevarme a la clase de ballet”, “plancha la camisa de cuadros porque me gusta una chica y esa es la camisa que me quiero poner... “.

Entre demandas y reclamos pasan los días de Yolanda que se pregunta ¿Cuándo hay tiempo para mi? A lo que su familia responde, “Pero si tú no haces nada, estás aquí todo el día...”

Yolanda decide darle una lección a su familia, arregla sus maletas y se va. El hogar queda a la deriva, marido e hijos a su suerte. ¿podrá la familia de Yolanda sobrevivir sin ella?

‘Mamá no hace nada’ refleja una situación que en pleno siglo XXI sigue dandose en muchos hogares. A pesar de que fue escrita en la década de 1990, su contenido sigue vigente al día de hoy. La mujer es responsable al 100% de los trabajos relacionados al cuidado de su familia, cuando estas labores sencillamente pudiesen estar repartidas equitativamente. Y estas tareas, importantes para el diario vivir, pasan desapercibidas por todos.