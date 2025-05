Ovy On The Drums, el número uno mundial que salió de Comuna 13

Como productor de cabecera de Karol G, el colombiano Ovy On The Drums ha ayudado a moldear la música latina de una forma similar a como el sueco Max Martin hizo con el pop de los 90, aunque de partida no lo acompañaran ni sus orígenes humildes en la Comuna 13 de Medellín ni sus ambiciones personales.

“Yo quería ser futbolista”, reconoce el artista a EFE en una entrevista celebrada en España, donde actualmente ostenta un sólido número 1 gracias al tema, ‘La plena’, junto a W Sound y Beéle, “la canción más grande en español ahora mismo, superando incluso a Bad Bunny”, destaca.

Su estancia en Madrid viene dada por su participación en el evento Superlatino 2025 de Desperados celebrado este jueves, así como por su colaboración junto al venezolano Micro TDH para alumbrar el tema ‘Guao Guao’ auspiciado también por esta marca.

“Yo digo que la música me salvó la vida. Siento que nací para ello, pero que me di cuenta tarde”, añade este productor y compositor nacido Daniel Echevarría Oviedo (Medellín, 1991) al recordar cómo ha cambiado su vida, bebiendo de las mieles del éxito tras haberse criado en la Comuna 13.

Reconoce que las oportunidades eran escasas en aquel entorno peligroso. “Pero también es como uno se visione: yo quise salir de allá, salir adelante y trabajar. La gran mayoría iba por el camino más fácil y yo elegí el más difícil”, rememora.

“Trabajaba en una plaza de mercados porque ahí hacía plata de una manera honesta y fue que yo empecé a valorar que había que ser alguien en la vida, porque era complicado ganarse la vida cargando bultos y vendiendo cosas todas las mañanas desde las 4 y en el puesto hasta las 5 de la tarde”, cuenta.

A aquel muchacho de 17 años al que no le gustaba estudiar se le cruzó por el camino una oportunidad que no dejó pasar. “De la nada, por medio de un primo, conocí a un amigo que me enseñó a usar el programa donde hoy en día hago toda mi música”, explica.

“Siento que tengo una conexión especial con la música, que la veo de una manera muy diferente y por eso creé un sonido muy único, aunque con algunos artistas he hecho música y no ha pasado nada y con otros... han pasado cosas gigantes”, afirma el ganador de dos Latin Grammy por su trabajo junto a Karol G en su disco ‘Mañana será bonito’.

De su primer gran éxito conjunto, ‘Tusa’, en el que terminó participando la estadounidense Nicki Minaj, recuerda que estuvo guardado más de un año porque ella “no la veía”, aunque él sabía que tenían “una gran canción, quizás no un pedazo de himno mundial como fue, pero que tenía algo con esos violines del principio”.

Fue de hecho la primera canción en español cantada por una artista femenina que entró al ‘Top 10’ en EE.UU. y demostró lo acertado de su intuición, que considera clave en su trabajo como productor y que ha puesto al servicio de otros artistas de referencia en el ámbito latino como Becky G, Anuel AA, Paulo Londra o Myke Towers.

De este puertorriqueño, que fue el artista más reproducido en Spotify en España en 2024, dice que es el único con el que ha trabajado que le infunde tanto respeto que le da apuro hacerle algún comentario. “Es que soy muy fan de él”, admite con veneración.

Él se resta importancia a sí mismo cuando se le enumeran los éxitos globales que ha conseguido, un poco en la misma medida que productores anglosajones como Max Martin o Jack Antonoff. “Suena a mucha responsabilidad, nunca he pensado en eso”, asegura.

Eso sí, tras pronosticar que la música urbana latina no será efímera y “siempre va a estar ahí”, esboza un deseo como profesional: “Ser relevante e inspiración para muchos productores”.