La clarinetista alemana Sabine Grofmeier dará concierto gratuito en Panamá

El Teatro Municipal Gladys Vidal se convierte en un aula de clases este miércoles 3 de enero, recibe a la clarinetista alemana Sabine Grofmeier, quien brindará una clase magistral a estudiantes y profesores de música panameños. El día jueves 4 de enero, el lugar se engalana para un concierto ofrecido por Grofmeier junto a cinco jóvenes músicos de la Orquesta Filarmónica de Panamá.

El director de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, Genaro Villalaz, detalló a este medio que “la charla magistral será a partir de la 1:00 p.m. y va dirigida a estudiantes de escuelas musicales del plan juvenil de música del Conservatorio Nacional, así como a profesores de música”.

“Básicamente, han sido elegidos por la cercanía que tienen con el instrumento (clarinete), lo utilizan en sus clases y en su vida cultural musical. La clarinetista Sabine Grosmeier es una destacada músico alemana que aprovecha sus viajes por el mundo para ofrecerse en cada lugar y realizar recitales o conciertos, transmitiendo así sus conocimientos y experiencia a músicos, especialmente a jóvenes”, añadió Villalaz.

Para el director, la charla “es una gran oportunidad para nuestros jóvenes, ya que les permite ponerse al día con las tendencias musicales a nivel internacional. La experiencia internacional siempre es valiosa para evolucionar como músico, brindando mayores posibilidades de éxito”.

Aseguró que hasta la tarde del martes, habían confirmado asistencia a la charla unas 125 a 130 personas. “El teatro tiene una capacidad para 165 personas sentadas, así que esperamos más o menos esa cantidad”. Resaltó que la actividad es gratuita.

‘La oportunidad de presenciar música de alto nivel’

Villalaz invitó al público a no perderse “este concierto porque es una gran oportunidad para presenciar a una talentosa música de alto nivel, que estará en nuestro país y lo mejor de todo es que es gratuito”.

El director relató que Grosmeier se puso en contacto con la Alcaldía, a través del profesor Juan Castillo. “Aprovechando que iba a estar en nuestro país por una visita personal, se ofreció a dar la charla magistral y un concierto en el Teatro Gladys Vidal. Vimos esto con muy buenos ojos, al tener la oportunidad de contar con una músico de su categoría”.

La clarinetista envió las partituras a los cinco jóvenes músicos panameños que la acompañarán el día jueves en el concierto. Ajustaron el repertorio y realizaron un par de ensayos para ofrecer un espectáculo de una hora y 15 minutos.

“Ella les ha transmitido las canciones que interpretarán y han estado practicando para poder acoplarse. Los músicos pertenecen a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Panamá. Los eventos son un esfuerzo liderado por el profesor Juan Castillo.

Sabine Grofmeier, promesa artísticas de su género

De acuerdo con el director, la clarinetista Sabine Grofmeier “es una de las más destacadas promesas artísticas de su género. La prensa internacional la menciona junto a clarinetistas estrellas como Sabine Meyer o Sharon Kam”.

La artista nació en Marl, Alemania. Realizó sus estudios básicos del clarinete con los catedráticos Hans-Dietrich Klaus en Detmold, Stefan Schilling en Graz (Austria) y Eduard Brunner en Saarbrücken. Durante su carrera fue influida por diferentes solistas como Sabine Meyer, Wolfgang Meyer, Ralph Manno, Ulf Rodenhäuser, Kjell Fageus y Thomas Friedli.

Es poseedora del Young Artist Award of the GWK en Münster y varias becas. Como artista, Grofmeier ha actuado con la Junge Deutsche Philharmonie, la Philharmonie of the Nations y la Academia de la Radio Orquesta de Munich, bajo la dirección de Hans Zender, Justus Frantz, Semyon Bychkov y Dimitri Kitajenko.

En los últimos años ha tocado como clarinetista solista con la Klassische Philharmonie de Bonn y la Kölner Kammerorchester. También ha actuado regularmente con la Radiosinfonieorchester de Saarbrücken, el Ensemble Musikfabrik NRW, la Gürzenich-Orchester de Köln y la Düsseldorfer Philharmoniker. Actúa como solista en las más renombradas salas de Alemania y de los países vecinos.

Agenda de la visita de Grofmeier

- Miércoles 3 de enero de 2024: Charla Magistral desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en el Teatro Municipal Gladys Vidal.

- Jueves 4 de enero de 2024: Concierto con Sabine Grofmeier a las 7:00 p.m, en el Teatro Municipal Gladys Vidal.