‘Votemos por un verdadero cambio’: Roux

El candidato presidencial por los partidos Cambio Democrático y Panameñista, en su discurso político final en la placita San Juan de Dios en Santiago, provincia de Veraguas, manifestó a los miles de simpatizantes que el próximo domingo se decidirá entre dos opciones: Por el cambio o por los mismos.

“O seguimos como estamos por el camino que vamos, con el mismo grupito corrupto que se roba la plata de las becas y de las obras y que vive del sistema, o votamos por el verdadero cambio que yo represento”, expresó Roux.

Indicó que el 5 de mayo van a levantar las voces contra quienes han hecho un pacto para seguir robando y abusando del país, y decirles alto y claro: “¡Basta ya, se van, no van!, exclamó el candidato”.

Sostuvo que la amenaza más grande es que se mantengan los mismos de siempre, a través de sus pactos y acuerdos de recámaras.

“Los que quieran mantener el poder de seguir repartiéndose la plata de todos como ya se la repartieron con la descentralización y auxilios económicos”, dijo.

Recordó que se enfrentó cuando se quisieron quedar con el partido “nuestro partido”. “Usaron todo el poder y recursos del Estado. Me atacaron como pudieron, pero no pudieron conmigo... no pudieron con ustedes, no pudieron con nosotros”.

Aseguró que ya derrotó al PRD, a Gaby, y a Benicio Robinson que se unieron con una diputada de Capira del CD, y los volverá a derrotar este 5 de mayo.

Prometió crear 500 mil nuevos empleos, eliminar ingresos sobre la renta hasta más de 1,500 para beneficiar a la clase media que esta olvidada.

Además se refirió a la beca universal, computadora gratis para estudiar, agua potable 24 horas al día, servicio de salud, jubilación mínima de $350 al mes, nuevo hospital oncológico en Panamá, Chiriquí y provincia centrales, una asamblea con menos diputados y eliminar los privilegios a los políticos.

También aseguró que en su gobierno la minería metálica a cielo abierto no va.

En su discurso dijo que sueña con un país de oportunidades para todos, donde los jóvenes tengan

un primer empleo al culminar su educación; con un país descentralizado, en donde la inversión, el bienestar y la prosperidad llegue a todas las provincias, comarcas y territorios; en donde las instituciones y justicia esté al servicio del pueblo y para el pueblo.

“Aspiro a ser Presidente de Panamá para que todos esos sueños y los de todos ustedes sean una realidad”, sostuvo el candidato presidencial.