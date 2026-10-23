¿Se puede lograr el balance en la vida?

La mayoría de las personas trabaja durante 40 años o más. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo evoluciona nuestra vida laboral con el tiempo. La ciencia del bienestar solo ha existido durante unas tres décadas, solo un corto tiempo en años de ciencia.

Hoy te compartiré el resultado de una investigación acerca del bienestar y además una forma que me encanta para encararla y medir mi propio bienestar y el de mis clientes.

El objetivo de la investigación fue comprender la mejor y más positiva dimensión de la vida. Surgió de una comprensión multidimensional de las condiciones que fomentan, o impiden, experiencias laborales positivas y la capacidad de estar contentos y prosperar, a corto plazo y a lo largo de nuestras vidas. El Dr. Bloom y su equipo han identificado cuatro dimensiones de bienestar para los adultos que trabajan como una forma de medir la felicidad, como se menciona en el “Modelo de bienestar” a continuación.

Resiliencia

Nuestra capacidad para adaptarnos, cambiar y responder a los desafíos de la vida. La resiliencia nos permite recuperarnos de los contratiempos, crecer y desarrollar nuevas capacidades.

Prosperando

El significado y la importancia que experimentamos en nuestras vidas; nuestros valores, creencias fundamentales y sentido del propósito de la vida; y nuestra experiencia de conexiones sociales profundas.

Autenticidad

Nuestro sentido de identidad, que incluye las creencias que tenemos sobre quiénes somos como seres humanos, nuestra propia imagen y autoestima, y ​​nuestro sentido de respeto y dignidad.

Felicidad

La dinámica emocional y la calidad subjetiva de nuestra vida diaria. La felicidad está relacionada con la mejora de la salud, la creatividad, la toma de decisiones y la respuesta a la adversidad.

El trabajo y la vida no deben ser enemigos

Un método que aprendí hace años con mi gran mentor Roberto Kertez y que es conocido en el mundo, en donde cada profesional arma las áreas como mejor le gusta es La Rueda de la Vida.

Esta técnica fue originada por Paul J. Meyer, un pionero en el área de desarrollo personal y profesional y fundador de Success Motivation Institute. Los pilares de su filosofía son el desarrollo personal y el logro de los objetivos, la adecuada gestión del tiempo y el disfrute de los éxitos.

Se trata de evaluar cada una de nuestras áreas, me gusta llamarla nuestra “pizza personal” y colocar, en forma realista y consciente qué valor del 1 al 10 nos pondríamos en esa área. Se coloca un punto en el área y luego se unen los puntos, quedando así dibujado un gráfico que indicará áreas de fortaleza y otras de debilidad.

El Balance en la vida de cada persona es diferente y puede variar incluso de acuerdo a la etapa que esté viviendo la persona.

Te invito a hacer el ejercicio, trae mucha información visual, y luego abordes seriamente el tema en las áreas en las cuales sientes que debes mejorar. Tal vez te sirva para ver cuál área quieres mejorar.

Si te gusta esta técnica súmate aquí al Workshop Visual Learning en donde podrás descubrir cómo mejorar áreas de tu vida que hoy están con algún problema.

Te espero!