‘De los Andes al trópico’, el legado artístico de Fernando Toledo

Cuando Fernando Toledo decidió hacer un libro, no midió la magnitud de lo que esto conllevaba. “Pensaba que hacer un libro era fácil, especialmente un libro de arte”, dice a La Estrella de Panamá. En realidad, la idea fue de su hermana; en el año 2016 le propuso recopilar toda la información que tenía de su trayectoria, incluyendo las obras, textos creados por otros artistas, fotografías, poesías, publicaciones en periódicos y más. Él aceptó.

El libro, titulado De los Andes al trópico, recoge más de 30 años de su vida en Panamá, donde ha vivido más años de los que vivió en su natal Ecuador. “Aunque mi obra se desarrolló aquí en Panamá, el libro se hizo en Ecuador por razones de presupuesto y porque el diseñador y mi hermana, quien organizó y coordinó la edición, estaban allí. El resultado fue mucho mejor de lo que imaginábamos: un libro de 250 páginas que abarca muchas etapas de mi trabajo”.

“Este libro se centra principalmente en mi obra realizada en Panamá durante estos más de 30 años. En él se incluyen diversas manifestaciones artísticas, no sólo pintura, sino también obras sobre papel, instalaciones, intervenciones de objetos, dibujo académico y esculturas. Está dividido por capítulos, cada uno con textos de personas que han escrito sobre mis exposiciones o que se han publicado en la prensa”, revela Toledo.

Uno de los capítulos se titula ‘Más allá del lienzo’, un nombre que el artista creó únicamente para el libro, porque además de pintura, ha realizado esculturas, instalaciones y otras intervenciones. “Este capítulo refleja mi formación en bellas artes, donde inicialmente todo se enfocaba en pintar en el lienzo, pero mi obra ha trascendido ese formato”.

Añade que su arte sobre el Canal de Panamá es una de las piezas más importantes que ha efectuado en el país. Se llama ‘Rememorando un legado’ y estuvo en exhibición por más de un año en la Biblioteca Rodolfo Chiari, dentro del Canal. “Este tipo de proyectos va más allá de la pintura; son obras más personales que muestran mi evolución artística”.

Cuando se refería a que pensó que crear un libro era fácil, hablaba de que “un libro no se hace solo, requiere muchos apoyos, alianzas, colaboraciones, donaciones y la ayuda de muchas personas generosas. Tocamos puertas en distintos lugares y parecía que ya lo íbamos a hacer en Ecuador, pero, como dice el dicho, “a la puerta del horno se quema el pan”. Justo cuando parecía que todo estaba listo para aprobar el proyecto y los presupuestos, surgía algún problema político o económico, y algo se complicaba”.

Así estuvo desde 2016 hasta 2019, cuando llegó la pandemia. En ese momento canceló todo. El artista se desilusionó y dejó de insistir en el proyecto, a pesar de que ya estaba diseñado en borrador. Sin embargo, volvió a tocar puertas y muchos amigos lo apoyaron financiando el libro, entre ellos la artista panameña Mónica Kupfer.

“Mónica me llamó y me dijo ‘Yo te puedo apoyar’, con una buena cantidad de dinero. Eso fue lo que me impulsó nuevamente. No solo apareció este apoyo financiero, sino que también me abrió otras puertas. Con ese empujón, en un año logramos concretar el libro”.

Toledo tiene la intención de dejar un legado en el país, “especialmente porque, aunque no nací en Panamá, me considero panameño por la cantidad de años que he vivido aquí”.

Se formó en la escuela de Bellas Artes de Cuenca, Ecuador. Su obra se concentra en las relaciones emocionales de las personas con sus espacios inmediatos, bien sean estos habitantes, la ciudad o un paraje solitario, siempre estarán considerados por el artista desde el espacio poético de las vivencias, el recuerdo y la herencia de sus personajes “que flotan y se integran en ellos de manera fluida e indivisible”.

Toledo ha participado de decenas de exhibiciones colectivas e individuales, y ha ganado la IV Bienal de Arte de Panamá (1998) y el Concurso de artes visuales Roberto Lewis (2005). Sus obras están en importantes colecciones de Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. En 2023 se publicó el libro Fernando Toledo De los Andes al Trópico sobre su vida y obra.

Para él, el arte siempre ha sido una pasión, más que una profesión. Desde que descubrió su interés por el dibujo y por ver el mundo de una manera distinta, supo que el arte era parte fundamental de su vida.

Se dedicó a las bellas artes y con el tiempo se convirtieron en su “vida entera”. Asegura que, a pesar de las “dificultades del mercado del arte”, ha logrado consolidar una carrera que ha tenido sus altos y bajos, pero siempre ha sido su pasión y su razón de ser.

“Este libro ha sido un testimonio de todo lo que he trabajado, y espero que sirva como un registro de mi trayectoria y una manera de acercar mi arte a otras personas”, finaliza Toledo.