Diseño panameño, creatividad, funcionalidad y sostenibilidad

Arranca entonces el proceso de recopilar información. Formar parte del círculo, conocer el ecosistema da la posibilidad de conocer a algunos de los involucrados en proyectos de diseño sostenible, pero eso no es suficiente. “Fue un proceso de investigación, dar con estos proyectos y obviamente también desarrollar el propio proceso curatorial, ir filtrando para esta primera muestra en la que hablo un poco sobre cuál es el pulso del diseño en Panamá y, en específico, con esta distintas magnitudes y orientaciones hacia el desarrollo sostenible, un elemento que también forma parte de la ecuación”, comenta Eduardo Izaguirre, curador de la exposición. “Investigamos un montón, teníamos un gran grupo de clasificados y luego, la limitante del espacio también fue un factor, por eso establecimos que esta sería una primera muestra, nada conclusiva. Por eso no lo llamamos la muestra de diseño, sino muestras de diseño sostenible, un poco para que se entendiera que hay muchos ejemplos”, aclara el curador.

Diseño, de un universo a una selección

Otros elementos a considerar

Por último, la intención también es la de mostrar la interculturalidad en estos proyectos. “Queríamos hacer notar que lo local no siempre es puro, no necesariamente es 100% panameño, porque tal vez se hizo aquí, pero hay que tomar en cuenta cada uno de los de los diseñadores, tal vez parte del equipo de producción tiene cruces a nivel global, o sea, bien sea de origen, de formación, de práctica, de inspiración. Otros están vinculados por temas de origen, de trabajo. Panamá siempre se ha visto geográficamente de manera tan estratégica y en el diseño local también están estas trazas internacionales que también influyen en la creatividad”, sostiene Izaguirre.

Para Izaguirre ha resultado muy valioso el proceso riguroso que tuvo la curaduría con el beneficio de ofrecer una mirada externa, porque más allá de la simpatía por un producto o marca, o fascinación por el diseño, si la materia prima no es panameña, si tiene una consideración medioambiental o si no habla del país, fallaban en la evaluación.

Los procesos, más allá que el producto

Más allá de los materiales o el producto terminado, Izaguirre quiso dejar al descubierto los procesos a través de los cuales son elaborados. “Siento que cuando eres diseñador, dentro de un entorno de diseñadores, no pones tantas notas al pie en ciertas cosas y hay temas asumidos que ni se discuten o cuestionan; no se busca ser explícito, pero hay que considerar cómo es la lectura, esa relación de las audiencias de no diseñadores con ciertos productos. Siento que es importante abrir esta exposición a estos temas, dejar desnudos los procesos, la materialidad, el esfuerzo, esa generación de empleo justo. Todas esas capas de información aportan un valor; ayuda que la gente ponga en valor el costo del producto terminado cuando se entiende todo el proceso que ocurre. Entonces, por eso nos parecía importante que esta exhibición de diseño no se centrara en el producto terminado, sino que mostrara también la materia prima”.