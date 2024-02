El arte negro desde las colecciones de Alicia Keys y Swizz Beatz

Alicia Keys, estrella mundial del R&B, y su pareja, el influyente productor de hip hop Swizz Beatz, son dos apasionados por el arte. Su colección, integrada principalmente por artistas afroestadounidenses o de la “diáspora negra”, se puede contemplar en el Museo de Brooklyn de Nueva York a partir de este sábado.

“Gigantes” es el nombre que lleva esta exposición. No solo por el tamaño de algunas obras, sino porque “queremos que vean a los gigantes en cuyos hombros estamos”, señala en un vídeo durante la visita de presentación la pianista y cantante ganadora de 16 premios Grammy, en particular por su canción “Fallin’” (2001), o por la eterna “Empire state of mind” con Jay-Z.

Los “gigantes” de Alicia Keys y de Swizz Beats no son otros que prodigios como el pintor neoyorquino Jean-Michel Basquiat (1960-1988), el fotógrafo maliense Malik Sidibé (1936-2016) o el fotógrafo y cineasta estadounidense Gordon Parks (1912-2006), que documentó la segregación racial y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.

La exposición también integra trabajos de artistas aún vivos, como Kehinde Wiley y Amy Sheldon, conocidos por sus retratos de Barack y Michelle Obama en la National Portrait Gallery de Washington, y en cuyas obras abundan personalidades negras.

O Meleko Mokgosi, pintor botsuano radicado en Estados Unidos cuyo monumental fresco (“Bread, Butter and Power” -Pan, Manteca y Poder- ) explora las relaciones de poder y género en las sociedades del sur de África.

En la colección figura también Kwame Brathwaite (1938-2023), fotógrafo del movimiento “Black is beautiful”, y Jamel Shabazz, que capturó en su objetivo la atmósfera que envuelve al movimiento del hip-hop en Nueva York.

- Pionero -Nacido en el distrito del Bronx, Swizz Beats, cuyo nombre real es Kasseem Daoud Dean, es a la vez DJ y productor. Su primer éxito le llegó antes de cumplir los 20 años, cuando lanzó la carrera del rapero DMX.

En esa época empezó a adquirir obras de arte y ahora se le considera un pionero en la exhibición de artistas negros, algunos de los cuales han visto dispararse su valor en los últimos años.

Amigo íntimo del Museo de Brooklyn, Swizz Beats es miembro de su consejo de administración.

Entre los artistas cuyas obras se exponen figura Ernie Barnes (1938-2009), exjugador de football americano y pintor, y cuyo acrílico sobre lienzo “Sugar Shack”, que aparece en la portada del álbum “I Want You” del difunto “Príncipe del Soul” Marvin Gaye, alcanzó los 15,2 millones de dólares en una subasta de 2022, diez veces más que el valor estimado.

“Coleccionamos artistas de todo el mundo. La razón por la que nos centramos en artistas de color (...) es porque nuestra propia comunidad no coleccionaba a estos gigantes”, explica Swizz Beatz en un vídeo.

-”Mundo mucho más complejo” -La exposición ilustra también el intento de las instituciones culturales de llegar a un público más joven y diverso.

“En la historia del arte, los relatos siempre tienden a centrarse en historias ‘eurocéntricas’. La mayoría de los museos se enfrentan al hecho de que estas historias han impregnado sus colecciones durante generaciones, incluso siglos”, explica a AFP Kimberli Gant, conservadora de arte moderno y contemporáneo del Museo de Brooklyn.

“A través de las exposiciones que presentan y de las obras de arte que adquieren, (los museos) intentan mostrar que el mundo es mucho más complejo, mucho menos ordenado, mucho más matizado de lo que quizás han mostrado las colecciones que han conservado durante mucho tiempo”, añadió.

El sábado, en la apertura al público, la colección de Alicia Keys y Swizz Beatz, el Museo de Brooklyn dará de baja una exposición sobre otro ícono de la cultura hip-hop en Nueva York, el cineasta Spike Lee.

Y esto ocurre mientras el Museo Whitney de Manhattan prestaba homenaje al pintor Henry Taylor, que retrata la vida de los afroamericanos y también es adorado por estrellas musicales negras como Rihanna y Jay-Z.