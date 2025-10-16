El Consejo Intergubernamental de Iberescena se reúne por primera vez en Panamá

Con la mirada puesta en la elaboración del Plan Estratégico 2026-2030, se llevó a cabo la cuadragésimo primera reunión del Consejo Intergubernamental entre 13 de los 18 países miembros del programa Iberescena este jueves 16 de octubre, en la Ciudad de las Artes.

Este encuentro de trabajo de Iberescena - cuya misión es fortalecer la cooperación cultural - durará hasta el viernes 17 y también contará con la presencia de representantes de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Cabe destacar que es la primera vez en dos décadas que el Consejo Intergubernamental de Iberescena se reúne en Panamá. En este sentido, el director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura) Gianni Bianchini expresó mediante una nota de prensa que la realización del encuentro es “motivo de orgullo y una expresión de gratitud”.

“Este es un paso vital en la consolidación de nuestra política cultural y en la construcción de una Iberoamérica unida por el arte y la cooperación entre nuestras naciones”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Iberescena Javier Valenzuela exhortó lo siguiente: “Vivimos un momento en que se cuestiona con frecuencia la inversión pública en cultura, y donde los presupuestos para las artes se reducen, como si el arte fuera un lujo o una frivolidad. Creo que hoy más que nunca debemos reafirmar el sentido profundo de nuestro trabajo. La cultura no es un gasto: es una inversión en ciudadanía, en creatividad, en convivencia y en bienestar colectivo”.

En este mismo comunicado hecho por MiCultura, el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB Enrique Vargas resaltó que “en un momento en que los recursos para la cooperación internacional están teniendo ajustes muy sensibles a la baja, se reafirma la importancia que un grupo de países iberoamericanos le dan a la cultura”, dijo.