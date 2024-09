El Despacho de la Primera Dama lanza la campaña ‘Háblalo’

“Es hora de dejar de lado los prejuicios y entender que pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad”, expresó la primera dama.

Si bien la campaña durará un mes, la primera dama hizo hincapié en que la salud mental y su cuidado es una prioridad para su despacho, con el fin de fomentar permanentemente la conversación de estos temas, todos los días, y no solamente en fechas señaladas o en momentos de crisis. La campaña también contemplará jornadas de sensibilización sobre la salud mental con periodistas, profesores, estudiantes, orientadores, policías y otros grupos sociales para abordar este tema de la mejor forma.

Una declaración de intenciones

En esta misma línea, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recordó que la salud es un derecho humano básico y de rango constitucional, al tiempo que criticó que se hable de manera diferenciada de la salud física y de la salud mental.

“La salud realmente es una sola. Un estado de bienestar biológico, psicológico, social y espiritual que no se limita a la ausencia de enfermedades [...] históricamente, la salud mental ha sido poco valorada y solamente se ha considerado importante cuando sus afectaciones generan perturbaciones significativas que requieren intervenciones de mayor complejidad. Antes no se reconocía que la salud mental tiene una gran importancia y es imprescindible para darle valor a la vida”, dijo.

En el evento, Boyd Galindo consideró que si bien la estructura del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam) es importante para su tratamiento, se comprometió, junto con el Despacho de la Primera Dama, a reforzar las instalaciones de esta y de todas las instituciones públicas de salud para atender mejor a los pacientes de salud mental. En este sentido, la psiquiatra y directora médica del Insam, Yadira Boyd, adelantó que tendrá una máquina de tomografía computarizada con el fin de hacer un mejor diagnóstico para sus pacientes.

Mientras que la directora de Proyectos Sociales del Despacho de la Primera Dama, Ivonne de Martinelli, avanzó que, por el momento, no hay sitios adonde llevar a los jóvenes de entre 15 y 18 años cuando sufren un estado de crisis. “Estamos consiguiendo el chen chen [los fondos] para agrandar el último piso del hospital San Miguel Arcángel. En este momento están siendo atendidos en el hospital Santo Tomás y en el San Miguel Arcángel, pero ahora no contamos con un módulo específico para menores de edad, por lo que estamos trabajando con el Minsa para hacerlo realidad”, elaboró.

Por otro lado, reiteró la necesidad de trabajar en conjunto desde los puntos de vista médico y educativo en lo que se refiere a las capacitaciones necesarias, tanto en escuelas como en hospitales, para crear un ambiente propicio para que los pacientes de salud mental se sientan seguros. En otro orden, de Martinelli alentó a que salgan más psicólogos y psiquiatras graduados de las facultades universitarias para robustecer la atención de la salud mental en el país.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, clamó a sus colegas periodistas para que traten el tema con la seriedad que amerita. “En este momento, estamos enterrando a un niño que no pudo. Esa afectación no solo impacta a su familia, sino a toda su comunidad y todo lo que gira en torno a esa vida maravillosa que se perdió [...] este es uno de esos temas que no se han abordado y afortunadamente hay una decisión de Estado de tomárselo en serio. Tenemos que aprovecharlo y comprometernos todos porque esto afecta a toda la sociedad”, destacó.

Molinar aseguró precisamente que el programa Escuela para Padres está para acompañar a la comunidad. “La soledad y la falta de humanidad con la que estamos creciendo como sociedad nos puede llevar por un camino que nadie sabe a dónde termina; lo que sí sabemos todos es que no termina bien”, alertó la ministra.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, manifestó estar conmovida con este tema y anunció que el Mides habilitará la línea telefónica 147 para cualquiera que busque ayuda, 24 horas al día y 7 días a la semana, con personal capacitado que le pueda brindar los primeros auxilios psicológicos y remita los casos donde corresponda ser atendidos.