El sueño de un coleccionista

La sala

Frente a la colección

Para Turner, esta labor representó adentrarse mucho más en una colección de la cual ya conocía algunas piezas pues el arquitecto Narbona exhibió algunas de sus obras en la Biblioteca Nacional mientras la institución restauraba su propia colección. “Durante ese proceso, que duró unos años, la biblioteca tuvo 38 obras de la colección, por lo que ya sabía qué artistas podía encontrar”, comenta. Aún así, se llevó un par de sorpresas. “Sabía que iba a encontrar una representación grande de la Escuela de Azuero, sabía que iba a encontrar a Roosevelt Díaz, a Fernando Toledo, pero me llevé la sorpresa de encontrar un Moisés Barrios (Guatemala), Priscilla Monge (Costa Rica), Antonio Seguí (Argentina), Ignacio Iturria (Uruguay)... sabía que iba a encontrar muchos pintores cubanos...”, recuenta.

El acercamiento, para García fue completamente distinto ya que no conocía la colección y el haber trabajado con ella representa para ella “una grandísima oportunidad”. Como cubana reconoció a muchos de los artistas de la colección, ya que además de Panamá, Cuba es uno de los países más representados en ella. Hay obra de José Bedia, de Wilfredo Lam y de Roberto Fabelo”. No todos estarán representados en la muestra pues había que ofrecer una representación justa de los demás países. García destaca de los artistas reconocidos obra de Fernando de Szyszlo, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Arnaldo Roche Rabel (...) no tenía idea de la colección, a mí me dijeron aquí hay una colección que es importante... revisando fui encontrando piezas que te iban sorprendiendo, cosas que le dan valor” sostiene García.

Se suman a esta ecuación obras de los maestros Trujillo, Sinclair, Chong Neto, Alvarado, Viteri y Vásquez, solo por mencionar algunos.

No todos estarán presentes en las paredes de Espacio Arte, pero esta exposición abre la puerta para muchas otras muestras. “Se puede seguir desarrollando la colección, se organizan discursos diferentes, incluso una misma obra puede ofrecer diversas miradas. “Cada pieza, cada obra tiene miles de significados, es como un acervo. Cada pieza es polisémica, y vista desde el punto de vista de otro curador, la exposición sería completamente distinta”, concluye Turner.