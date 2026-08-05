Canal de Panamá: liderazgo, crisis y lecciones a 10 años de la ampliación

A 10 años de la inauguración del Canal Ampliado, se plantean las reflexiones sobre lo que supuso esta obra para el progreso de uno de los activos más destacados del país: el Canal de Panamá.

Con el fin de rememorar y hacer balance no solo de los resultados que produjo esa ampliación desde entonces para el país, y brindar una perspectiva estratégica sobre cómo se desarrollaron esas obras, el Museo del Canal Interoceánico llevó a cabo ayer el conversatorio ‘Historia, liderazgo y futuro’ en el que la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, recordó los desafíos y vivencias de la época, en un evento moderado por la directora del Museo, Ana Elizabeth González.

El camino para empezar a construir lo que sería la ampliación del Canal de Panamá comenzó en el año 2002, tal como recordó Espino de Marotta cuando el entonces administrador del Canal Alberto Alemán Zubieta le comunicó que era una de las personas seleccionadas para liderar lo que en ese entonces se conocía como el Plan Maestro del Canal de Panamá.

“En ese momento yo era jefa de remolcadores y realmente no sabía mucho sobre el proyecto. Comencé a trabajar con la firma de ingeniería Parsons Brinckerhoff y fue allí donde entendí la importancia de analizar la capacidad futura del Canal frente al crecimiento constante del tamaño de los buques. Participé en los estudios técnicos, ambientales, financieros y de capacidad. Fue una escuela extraordinaria. Luego vino uno de los retos más complejos: explicarle al país en qué consistía el proyecto de ampliación del Canal sin hacer campaña a favor o en contra del referéndum. Teníamos que presentar la información de manera objetiva y profesional”, relató.

El referéndum, celebrado el 22 de octubre de 2006, rubricó la propuesta con un 76.86% de votos a favor, 21.76% en contra y 0.78% de votos en blanco. A pesar de ello, la participación ciudadana fue baja, pues se reportó una abstención del 50% en ese momento. Diez años después, se dio el acto de inauguración ante unas 20,000 personas que se dieron cita en las entonces nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí, por las que transitó el buque Cosco Shipping Panamá.

Uno de los desafíos enfrentados durante el proyecto fue la paralización de las obras en el año 2014 cuando el consorcio de ingeniería civil y construcción de infraestructura Grupo Unidos por el Canal (GUPC), empresa contratista del tercer juego de esclusas, había enviado en ese entonces una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le daban un plazo de 21 días para cumplir su demanda de $1,600 millones en sobrecostos o, de lo contrario, suspenderían los trabajos en la ampliación del Canal de Panamá. La ACP reaccionó de inmediato negándose a pagar la suma reclamada y rechazó cualquier medida de presión por parte del consorcio. A partir de ese momento, tanto GUPC como la ACP entrarían en un proceso de arbitraje internacional y, en marzo de 2014, ambas partes firmaron un acuerdo definitivo para rescatar el contrato.