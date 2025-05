Experimento 626: todo lo que sabemos sobre la nueva ‘Lilo y Stitch’

La nueva cinta ha tenido una línea de espera kilométrica, y muchos comentarios en línea sobre la reputación de Disney al crear cintas live-action de sus ya populares películas. Con el reciente intento de Blancanieves y sus múltiples polémicas, es de esperar que Lilo y Stitch levante algunas cejas en los fanáticos del clásico de Disney.

Hace veinte años, Stitch (o llamado Experimento 626) se estrelló en la isla de Hawái, en un plan de escape lejos de la guardia galáctica y de su creador, el malvado genio Jumba. Stitch pronto es abrazado por Lilo, una niña hawaiana que le enseña todo lo que necesita para pertenecer: cómo comportarse, los clásicos éxitos de Elvis Presley y el calor de una familia, por muy pequeña y rota que sea.

Ahora, Stitch regresa a la gran pantalla para contar su historia a las nuevas generaciones –para las cuales está será su primera introducción al clásico– y para aquellos que crecieron viendo su origen animado. La nueva versión de acción real de Lilo & Stitch se estrenará el 23 de mayo y está protagonizada por Maia Kealoha como Lilo, Sydney Elizebeth Agudong como Nani y Kaipot Dudoit como David Kawena.

Lilo y Stitch se estrenó como película animada de Walt Disney Pictures en 2002, escrita y dirigida por Chris Sanders (The Wild Robot; How to Train your Dragon) y Dean DeBlois en sus debuts como directores y producida por Clark Spencer, basada en una historia original creada por Sanders. La cinta de ciencia ficción y comedia se ha convertido en la favorita de miles y una cinta de culto dentro del catálogo de la Casa del Ratón.

Ahora, tras una serie de remakes live-action de múltiples películas, el turno le llega a la cinta de Sanders y DeBlois, esta vez dirigida por el nominado al Óscar, Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) y escrita por Chris Kekaniokalani Bright. Con el historial de Fleischer se puede esperar un toque familiar, divertido y que será respetuoso a la esencia original de la historia, la cual nos recuerda el valor de la comunidad, la familia, las amistades (por más inusuales que sean) y el amor fraternal que nos impulsa a ser mejores.