Centroamérica Cuenta

La memoria es peculiar

Hay un montón. Están los mapuches, atacamas, charrúas, chulipís, guaraníes, etc. Son perseguidos y acusados de cosas ridículas. Son pueblos que se mantienen en condiciones de extrema dificultad. Tienen al Estado en su contra. Cada tanto los quieren sacar de sus territorios, vivos o muertos, no importa.

La acuarela fue el embudo donde podía meter todo lo que quería contar. De repente se me apareció. ¿Cómo puedo contar la historia? Con la Monja Alférez. Le inventé cosas que no pasaron y otras que se mencionan en su autobiografía. Hay algo en la memoria y en el proceso de escritura que se te aparece de forma inconsciente, como si se cristalizara.

Las hogueras modernas

En los años de la Monja Alférez había quizás más excusas para terminar en la hoguera. ¿En la sociedad occidental de hoy hay otros tipos de hogueras?

Sí. Cada frontera que impide el paso de los migrantes es una hoguera. La manera de distribuir la riqueza en nuestros países. La ultra derecha en democracias que son sostenidas por imperios que prohíben leer ciertos libros y los sacan de las bibliotecas. El sistema en que estamos viviendo piensa que la mayoría de las personas son descartables dentro esta lucha de clases. ¿Cuánta gente puede ir de un país a otro? Poca y si insisten mucho sabemos lo que les pasa: los dejan ahogarse en el Mediterráneo o los cagan a tiros en el Río Bravo. Es atroz. Otros viven en territorios donde hay petróleo y los mandan al asador. Tenemos muchas peleas por delante, está difícil la cosa.

¿Las redes sociales son hogueras modernas?

Por supuesto. Son una cosa espantosa. Dices una boludez y te saltan encima de manera condenatoria y hasta de muerte. Te linchan. A veces perdemos de vista que estas redes tienen dueños y que aplican algoritmos que destacan. El odio es promovido. Nos atacan especialmente a las mujeres. Es una cosa horrible. El problema ni siquiera son las redes o la inteligencia artificial, el problema es que estas tecnologías son usadas por sus dueños para determinados fines.

En Las niñas del naranjel usas un lenguaje contemporáneo y manejas un aire del español de la época...

Intenté jugar con el lenguaje en todos los sentidos, y esa es una de las partes más divertidas de escribir. Un personaje masculino era una voz muy barroca, pero contemporánea, más unas palabras antiguas para crear una música. Después hay algo de guaraní en los diálogos. Otros hablan con un lenguaje más costeño. Un concierto con diversos instrumentos. Necesito una música interna dentro del texto. Poner una palabra tras otra, a veces por razones lógicas, otras por razones políticas. Así te aparecen cosas que no se te hubieran ocurrido nunca.

Usas menos de veintena de palabras en guaraní, pero más de un lector tiene la impresión que son muchas más...

No sé por qué ocurre. Me resulta muy interesante. Es un fenómeno rarísimo. Son pocas palabras en guaraní, algunas repetidas muchas veces como la pregunta que se hace la niña protagonista: ¿por qué? Hay un juego que parece que funcionó. A penas hablo castellano, voy ahora a hablar guaraní (ríe).

Usas el formato epistolar, los diálogos y la tercera persona para construir el entramado...

El de carta me salió solo. Lo primero que escribí es lo que lees en la primera página del libro. La tercera persona es una especie de comodín que te permite todo, por ejemplo, modificar los puntos de vista de los personajes sin tener que modificar la personalidad de los personajes. Los diálogos me permitieron crear los encuentros y los desencuentros de los personajes.

Sigamos con los ¿por qué? de la niña. ¿Por qué escribe Gabriela?

Porque desde que sé leer y escribir no se me ocurre hacer otra cosa. Porque es como irte a otro mundo más interesante, divertido y aventurero.

¿Te sienta mejor ser lectora que escritora?

¿Tú qué crees? (carcajadas). Preferiría ni escribir, ni leer (vuelven las risas). Puedo pasar mucho más tiempo sin escribir que sin leer.

¿Escribir es un ejercicio de constancia alegre o triste?

Es un ejercicio de constancia sobre el presente. Es un deseo que me acontece de una manera bastante desorganizada. A veces soy feliz y en otras sufro como una perra (ríe) porque no queda el texto como quería o no logré lo que quería hacer. Esa sensación de vitalidad cuando fluye la escritura casi no me lo brinda otra cosa. Cuando escribo me siento viva.

¿Cuándo sabes que tienes una historia?

Las ganas de seguir escribiendo sobre eso. A veces pienso que no fluye, que más nunca volveré a escribir y que lo que hago es una mierda (ríe). Como sigo teniendo ganas, insisto porque es un constante acto de fe.