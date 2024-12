J. Obcy le está dando vida al rock pop latino

“Llevo la música desde pequeña, desde mis 12 años empiezo a cantar en la iglesia y en mi barrio, y no se había dado la oportunidad hasta ahora, a mis 29 años, que tengo la oportunidad de presentar, no solo mi talento, sino mi composición como artista” compartió J. Obcy en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Ella es una artista puertorriqueña que busca darle vida al rock en español, a pesar de que Puerto Rico es uno de los grandes exponentes del reggaeton, ritmo distinguido de Latinoamérica, ella decide ir por la línea del Rock Pop Latino, “quise probar algo diferente para que la gente vea que tu puedes jugar con la letra, buscar el modo de llevar el mensaje”, compartió.

A pesar de que el género urbano no es su punto focal actualmente, sí reconoce que eventualmente quiere retomar y desarrollar música urbana, como lo fue en sus comienzos, “cuando un compañero me envía una pista urbana, me dice ‘quiero que compongas algo y ver qué podemos hacer’, durante dos años estuve en el género urbano y no pienso que era un género que pegaba mucho conmigo pero si eventualmente quiero lanzar temas de género urbano” destacó.

Ahora ha llegado a Panamá a presentar su EP (extended play) titulado ‘Metamorfosis’, cuyo nombre hace referencia a la metamorfosis como la mariposa, que pasa de ser una oruga a una hermosa mariposa, “yo pienso que antes era una oruga, me tomaba mi tiempo, todo bien chill, hasta que llegó el momento de transformarse y estoy en ese proceso, por ello el nombre de Metamorfosis” destacó la artista.

Para J.Obcy el disco más personal de este lanzamiento es ‘Sirena’, que en palabras de la artista, “expresa cuando tú estás enamorado de una persona que está buscando enamorarse de sí misma, tener amor propio, no tiene el tiempo para dedicárselo a alguien más y tú solo puedes admirarla como si fuera una sirena”.

Ella destaca y reconoce que no muchos artistas tienen esa mentalidad de escribir canciones que hablen de “me enamore de alguien con quien no pude estar porque tiene amor propio, y hay que reconocer que muchas personas no están en una relación, no porque no quieran, sino porque necesitan conocerse y amarse primero, para luego estar con alguien más”.

Muchos de los jóvenes se estancan porque tienen ideas semejantes a los demás, pero para la J. Obcy esto no debe ser una limitante porque “te puede ir igual de bien o incluso mucho mejor, pero no lo sabrán si no lo intentan”.

“Mi consejo para los jóvenes es, no te quites nunca, no importa que otro esté haciendo lo mismo, tu intentalo, todos tenemos una esencia bien distinta y yo creo que es bien importante que tu puedas exponer eso al mundo, sobre todo teniendo disciplina”, concluyó la artista puertorriqueña.

J. Obcy se estará presentando en la ciudad de Panamá dentro de la Teletón 20-30 de este año el día domingo 15 por la madrugada.