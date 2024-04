John Travolta llega a Panamá al son de ‘Grease’ para el IFF 2024

“Cuando hacía teatro siempre quise llegar a la pantalla del cine, y Grease ha sido la única película con la que fantaseaba con lograr hacer”, comentó Travolta, “y mientras hacíamos la versión teatral, soñaba con verla en el cine, hasta que lo logramos. Desde entonces la película ha tocado vidas con cada año que pasa y se ha convertido en un clásico estándar, lo que me conmueve mucho”.

Durante la clausura, Travolta introdujo al público a la película y comentó: “Cuando era niño alguien le dijo a mi mamá que su hijo nació para grandes cosas, y en algo tuvo razón, siempre he luchado por lo que creo, me tocó pelear porque Olivia protagonizará la película junto a mí, también que la escena de baile de Saturday Night Fever, quedará porque la habían cortado, y así muchas otras cosas que me apasionan y son parte de lo que soy”.