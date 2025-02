La ciencia de analizar jurados

¿Qué tienen en común la serie de televisión Bull y las películas Tribunal en fuga y El abogado del diablo? Todas giran en torno a un profesional que existe en la vida real cuya labor es ser “analista de jurados”; de hecho, son buscados por firmas importantes para trabajar en juicios de alto perfil alrededor del mundo.

Muchos abogados saben lo delicado que es armar un jurado de conciencia, de ellos depende el resultado final. En la película Tribunal en fuga, la defensa, interpretada por el actor Gene Hackman, decía: “los juicios son demasiado importantes como para dejarlos en manos de jurados”, frase que podría ser tema central para un debate legal.

Los consultores o analistas de jurado son expertos en el comportamiento humano, lenguaje no verbal, microexpresiones y detección de mentiras. En la mayoría de los casos, trabajan con equipos formados por profesionales de distintas ramas como psicólogos, investigadores privados, criminólogos y hasta hackers para que sean parte de su equipo de consultoría que ayudan a los abogados a investigar y seleccionar a los miembros de un jurado. Además, durante el juicio, proporcionan información sobre el comportamiento de cada miembro. Estos expertos son requeridos tanto en juicios penales como en litigios civiles complejos.

Para este trabajo se requiere que los expertos puedan realizar una variedad de tareas, que incluyen investigaciones previas al juicio y análisis de situaciones que suceden durante el juicio. Los consultores de jurados son parte integral del proceso legal, incluso, antes de que comience el litigio.

Permítame, amigo lector, describirle algunas de sus responsabilidades: investigan los antecedentes del jurado, crean perfiles de conducta, asisten en la selección de los miembros y en el interrogatorio de los posibles candidatos, llevan a cabo grupos focales y ensayos simulados creando jurados espejos, realizar investigaciones previa al juicio, recopilan y analizan datos demográficos, preparan a los testigos clave y, sobre todo, escuchan atentamente las noticias y comentarios que giran en torno a un litigio que puedan en algún momento influir en la decisión final del jurado, incluso, cuando el jurado mismo, por ley, no tiene permitido comentar nada respecto al juicio o ser permeados por los medios.

Otras de las responsabilidades de un analista o consultor de jurado se da durante el juicio mismo, ya que desarrollan estrategias y preguntas muy puntuales que ayudan a dar forma a la percepción del jurado, proporcionan información sobre el lenguaje corporal y el comportamiento en un momento determinado, ayudan a los abogados a identificar argumentos y desarrollar estrategias, crean presentaciones multimedia que apoyan al abogado a tejer una historia convincente para el jurado durante el juicio.

Como experto certificado internacionalmente en microexpresiones faciales, lenguaje no verbal y detección de mentiras, puedo decirle con mucha propiedad que no es un trabajo sencillo, se requiere mucho estudio, hay que enfocarse y analizar cada detalle las veces que sea necesario y esto, consume tiempo y energía.

A estas alturas, usted puede preguntarse ¿cuánto ganan estos profesionales? Primero, déjeme dejarle algo muy claro: ¡son ratones de biblioteca! Estudian más de lo que se imagina y además no son profesionales de oído.

Por tal motivo sus honorarios no son baratos. El salario de un asesor del jurado varía según el área de especialización, nivel de experiencia, educación, certificaciones y otros factores. Si bien los salarios anualmente comienzan alrededor de 26.000 dólares, a partir de 2019 pueden superar los 110.000 y los consultores experimentados con doctorados o maestrías pueden ganar considerablemente más según los datos proporcionados en las páginas especializadas ziprecruiter.com y lawcrossing.com. Por si fuera poco, sus honorarios no dependen del resultado del juicio.

¿Qué se debe estudiar para ser consultor de jurado? No necesariamente debe ser leyes, sin embargo, sí debe tener un conocimiento amplio del tema. Suelen poseer mínimo una maestría en comunicación o piscología y mejor aún si tienen un doctorado en ciencias del comportamiento humano, preferiblemente en sociología, ciencias políticas, criminología u otra rama de investigación.

Adicionalmente, debe poseer una certificación internacional en lenguaje no verbal, detección de mentiras o microexpresiones, y le puedo decir que obtener estas certificaciones no es sencillo.

Los consultores más reconocidos en este rubro son: el Dr. Paul Ekman, psicólogo y padre de las microexpresiones faciales y detección de mentiras; el Dr. Phil McGraw, psicólogo y asesor retirado. Susan Carnicero y Phil Houston, exagentes de la CIA y asesores de múltiples empresas; Chriss Voss y Joe Navarro, exagentes del FBI y expertos en negociación estratégica y lenguaje corporal, respectivamente. Modestia aparte, con todos ellos he tenido el placer y la suerte de recibir entrenamientos.

En Panamá, el órgano Judicial es el que selecciona a los candidatos para jurados y los publican en la Gaceta Oficial cada año durante el mes de diciembre. En el artículo titulado “¿Qué es un jurado de conciencia y cómo se selecciona?”; publicado el 1 de diciembre del 2019 en La Estrella de Panamá, detallan cómo es el proceso.

Cierro con algo que he dicho en muchos escritos, foros y entrevistas: “El análisis del lenguaje no verbal, las microexpresiones faciales y detección de mentiras es ciencia pura y, por tal motivo, toda labor que conjugue con estas especialidades no son pasatiempos, no pueden ser interpretaciones echadas a la suerte y no deben ejercerlas “todólogos” de oído, sino personas preparadas a conciencia, ya que el resultado final puede cambiar la vida a alguien para siempre”... sea para bien o para mal.