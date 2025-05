Ifarhu se retira del Concurso Nacional de Oratoria 2025

El Concurso Nacional de Oratoria recibió un nuevo golpe. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) no va a formar parte de la edición 2025 de este programa, y su participación en próximas ediciones dependerá de la disponibilidad presupuestaria. “No vemos forma en que el Ifarhu se pueda comprometer a dar becas para los estudiantes de esta nueva edición”, reconoció el director encargado de la entidad, Gabriel Cajiga, a este medio.

”No podemos dar becas sabiendo todo lo que ha ocurrido y los compromisos que tenemos pendientes”, señaló.

La decisión de la institución ocurre luego de una nota publicada por este medio titulada “Estudiantes del Concurso de Oratoria en el limbo; Meneses y Molo se lavan las manos”, en donde un grupo de finalistas y ganadores de este certamen denunció no haber recibido las becas prometidas entre 2021 y 2024.

La salida del Ifarhu coincide con el vigésimo aniversario de este concurso, en el que tradicionalmente se le ofrecía al ganador y finalistas una beca completa para realizar estudios superiores en cualquier universidad del extranjero. Una promesa que terminó en un fiasco, a partir del 2021, cuando finalizó el contrato formal entre el Ifarhu y la fundación Más Móvil, la cual organiza el evento, con apoyo de otras entidades.

“[Las pasadas administraciones] prometieron, de manera verbal, becas, cuando en la práctica eran auxilios económicos”, relató Cajiga.

Se trata de un auxilio de hasta $25.000 para los seis primeros lugares y de $20.000 para el resto de los nueve participantes. Entre 2021 y 2023, a 44 de los finalistas se les otorgó una certificación, con la firma de la secretaria general, con la promesa de una beca cuya validez formal no fue más que la emoción de un momento transmitido en televisión nacional. Esta certificación no fue entregada en 2024.

”Lo que debió haber pasado es que la institución debió haber tenido un convenio con la fundación Más Móvil, en el que el Ifarhu se comprometiese a honrar los beneficios otorgados a los finalistas de este concurso. Eso le habría permitido a la institución segmentar a la población, para que estos muchachos no fuesen como el resto de las personas que aplican a un auxilio económico y se les diese más celeridad y formalidad a estos muchachos. Esta no fue la manera correcta de proceder”, sentenció.

Roberto Carlos Moreno, asesor legal de la entidad, comentó que esta certificación no goza de “plena validez”, ya que no se trata de un contrato refrendado por la Contraloría General de la República.

“Esa certificación no implica que tú tengas derecho a un auxilio económico. Nosotros necesitamos información adicional, como el lugar de estudio, carrera, estructura de pago, carta de admisión y otros”, reveló.

“Decir que con un simple papel eres acreedor de una beca es falso, ni administrativa ni legalmente”, cuestionó.

Santiago Ortega, director de Becas y Asistencia Educativa de la institución, aclaró que, en el pasado, sí hubo un convenio formal entre Ifarhu y los organizadores, para entregar becas, pero expiró en 2021 y ni la administración de Bernardo Meneses (2019-2023) ni la de Ileana Molo (2023-2024), hicieron algo por renovarlo.

Este medio consultó a ambos exdirectores para conocer su versión de los hechos. En el caso de Meneses, este garantizó que, su administración “cumplió” con los pagos a estos jóvenes. “Yo fui participante de este concurso en 2005 y muchos más estudiantes fueron beneficiados por este concurso mientras yo estuve allí”, aseguró.

Según Meneses, las becas para los estudiantes se tramitaron luego de que él saliese del cargo, por lo que la responsabilidad del pago apuntaría a su sucesora, Ileana Molo, y a la actual administración del Ifarhu.

“Todos los estudiantes afectados se graduaron [de la secundaria] después de 2023, cuando ya yo estaba saliendo”, insistió Meneses, que al igual que Molo se desligó de la responsabilidad de lo ocurrido.

“Durante mi administración se les dio el pago a los chicos del concurso. Es importante recordar que ese premio estaba sujeto a que se hiciese la tramitología correspondiente, como la admisión a las universidades internacionales y es algo que lleva tiempo. Dentro de lo que pudimos colaborar, se les ayudó”, justificó Molo.

Sin embargo, el actual director de Ifarhu tacha de falsas estas afirmaciones y dijo que a los estudiantes del concurso de Oratoria no se les pagó. “Nosotros estamos seguros de que esto no se ha cumplido [con el pago de los estudiantes], porque vemos la documentación. Aquí no se le dio respuesta a muchos jóvenes y eso es preocupante”, sentenció.

”Nosotros no entendemos cómo no pudieron renovar ese convenio. El propio concurso nos dijo que no se hizo”, agregó.