La hija de Ricardo Arjona, Adria, podría ser la nueva Mujer Maravilla

James Gunn, director y actual co-jefe de DC Studios, se refirió recientemente a los rumores sobre el posible casting de una nueva Mujer Maravilla.

Las especulaciones surgieron luego de que fanáticos notaran que Gunn seguía en Instagram a Adria Arjona, actriz conocida por sus papeles en Andor y Hit Man. Es hija del cantante Ricardo Arjona.

Este simple gesto encendió las alarmas sobre la posibilidad de que ella esté entre las candidatas para interpretar a la icónica superheroína en la nueva etapa del universo cinematográfico de DC.

Consultado sobre cuánto deberían leer los seguidores en sus interacciones en redes para descifrar posibles pistas de casting, Gunn explicó el origen del rumor en una entrevista con Extra.

“Sigo a Adria en Instagram, pero todos pensaron: ‘La acaba de seguir, eso significa que ella es la Mujer Maravilla’”, comentó entre risas, destacando además: “Por cierto, sería una gran Mujer Maravilla”.

El cineasta aclaró que su relación con la actriz no es nueva: “Ella estuvo en una película que hice hace siete años”, dijo en referencia a The Belko Experiment (2016).

Añadió que ambos son amigos desde entonces y que ya la seguía desde aquella época, desmintiendo así la teoría de que el seguimiento era una señal de casting. “La gente suele fijarse en estas cosas todo el tiempo”, apuntó.

Bajo el liderazgo de Gunn y Peter Safran, DC Studios atraviesa una reestructuración con la intención de renovar la narrativa de sus superhéroes en cine y televisión. La figura de la Mujer Maravilla sigue siendo clave en este plan, junto a Superman, Batman y Supergirl.

Antes del estreno de Superman, Gunn confirmó a Entertainment Weekly que ya está en desarrollo una nueva película de la Mujer Maravilla. “Estamos trabajando en Mujer Maravilla. Se está escribiendo en este momento”, adelantó, dejando claro que será un proyecto independiente de Paradise Lost, la serie de Max que explorará la cultura de las amazonas. “Es algo aparte”, puntualizó.

Durante una llamada con inversionistas en mayo de 2025, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, resaltó que Superman, Batman, Supergirl y Mujer Maravilla son piezas clave en esta nueva etapa. Gunn respaldó esa visión: “Creo que es cierto. De hecho, lo dijo porque yo mismo lo mencioné. No diría que son los únicos personajes importantes, pero sí que son fundamentales para nosotros. Ahora me siento muy bien con dos de esos personajes, y estamos trabajando en los otros dos”.

Hasta ahora, no se ha oficializado quién interpretará a la renovada Diana Prince. Gal Gadot dio vida al personaje en la era anterior de DC Films, bajo la dirección de Zack Snyder y Patty Jenkins, participando en títulos como Batman v Superman: Dawn of Justice, las dos entregas de Mujer Maravilla, Justice League, además de cameos en Shazam! Fury of the Gods y The Flash. Sin embargo, con la llegada de Gunn y Safran, el proyecto para una tercera película con Gadot fue cancelado, abriendo la puerta a una nueva versión para relanzar la franquicia.

Gunn también adelantó la llegada de otra amazona icónica: Nubia. En conversación con Pay or Wait, confirmó que su debut en live-action está en los planes. “Sí, estamos hablando mucho de eso. Quiero ver todo tipo de personas representadas en el DCU. Y puede que tengas una sorpresa en un futuro no muy lejano”, aseguró.

Nubia, que debutó en los cómics en 1973, es conocida como la hermana de Diana y, en versiones más recientes, como la primera Mujer Maravilla y reina de las amazonas tras la muerte de Hipólita. Su historia podría encajar en Paradise Lost, descrita por Gunn como un thriller político ambientado en Themyscira, la isla natal de las amazonas, en una época previa al nacimiento de Diana.