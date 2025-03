La hija de Sheldry nació en Ciudad de Panamá pero es cédula seis

El corazón de Sheldry Sáez cumple hoy 16 días de latir fuera de su pecho, tras el nacimiento de su primogénita, Bruna Angelina, quien tiene a su mamá “embobada de amor”.

La hermosa bebé, que nació el pasado 12 de marzo en un centro hospitalario de la ciudad de Panamá, fue registrada en el Tribunal Electoral (TE) con cédula seis (6), al igual que su mamá, quien es oriunda de la provincia de Herrera, ‘La berraquera’.

¿Cómo fue posible esto? Sheldry lo contó todo y con lujos de detalles. Según la Miss Universo Panamá 2011, unos días después del nacimiento de su hija, su esposo Giancarlo D’Agord y su hermano ‘Tín’ como cariñosamente le dice a Rigoberto, registraron a Bruna Angelina en el TE y su número de cédula empieza con el dígito seis (6) lo que la convierte oficialmente en herrerana, al igual que su madre, abuela y tíos.

De acuerdo con Sheldry, esto fue posible gracias a que ella tiene su residencia en Herrera y es por esto que Bruna Angelina es “cédula 6 pa que respetei”.

La autora del libro ‘Diario de una novia organizada’ informó que su papá como buen santeño hizo un poco de pelea. “Esto solo lo entendemos los interioranos”, expresó.

Y mientras disfruta a plenitud su nueva faceta como mamá, Sheldry asegura que ella y su esposo están listos para educar a Bruna Angelina para que siempre se sienta orgullosa de sus raíces azuerenses y que en ella habiten las costumbres, valores y el amor por lo autóctono, la familia y su patria.

Así va la recuperaciónEl proceso de recuperación, después de haberse sometido a una cesárea, según Sheldry, va a buen ritmo. La inflamación de la barriga se ha bajado un poco y, por el momento, solo tiene molestias cuando se acuesta y se levanta de la cama.

“Ya bajé 15 libras y se lo atribuyo a la lactancia (cada 3-4 horas me la pego y me extraigo) y adicional no puedo comer lácteos ni chocolate”, puntualizó la recién estrenada mamá.