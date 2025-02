Este trabajo es efectuado mediante la colaboración interinstitucional entre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Icges, la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Las entidades participan como coinvestigadores en esta iniciativa, que está en ejecución y cuya finalización está prevista para 2026.

La infección más común afecta la piel. Al inicio parece una picada de mosquito, luego se forman lesiones y úlceras que pueden cambiar de tamaño y apariencia. Otras formas de la leishmaniasis afectan las mucosas y puede causar deformaciones, y la visceral afecta los órganos del cuerpo y puede causar la muerte en más del 90 % de los casos no tratados. No existe una prueba específica de leishmaniasis. En Panamá se trata con inyecciones de Glucantime.

Caravana científica

“Este hallazgo desafía nuestros patrones convencionales de investigación, ya que la teoría establece que los principales reservorios silvestres son los perezosos. La identificación de un murciélago infectado revela que los parásitos circulan en ese ecosistema, aunque no constituya el portador primario ni exclusivo. La realidad de campo frecuentemente presenta escenarios que complementan el conocimiento teórico. Según los fundamentos epidemiológicos, para establecer una cadena de transmisión efectiva, no solo se requiere que las chitras estén infectadas, sino también que su población sea abundante en la zona”, precisa la investigadora Valderrama.

“Las personas no reconocen el tipo de llaga y costras de la leishmaniasis. En Darién se conoce como la ‘lepra de la montaña”, comentó la doctora Valderrama.

En El Real de Santa María y en Platanilla, Darién, los investigadores trabajaron con un equipo multidisciplinario, incluyendo médicos especializados en epidemiología, que fueron a los centros de salud para revisar a las personas; los entomólogos se encargaron de las colectas de vectores, no solo la chitra de la leishmaniasis, sino también de mosquitos que transmiten arbovirus.

Herramienta

Para construir el modelo, el equipo interdisciplinario de científicos emplea una combinación de herramientas avanzadas que incluyen software especializado, imágenes satelitales, técnicas de análisis molecular y métodos estadísticos, integrando metodologías tanto sofisticadas como tradicionales. La doctora Valderrama explica que, como resultado del proyecto, se entregará a la Senacyt los componentes fundamentales para el desarrollo del modelo predictivo, aunque no se presentará un modelo funcional completo, ya que este requiere un periodo adicional para su desarrollo, evaluación y validación científica.

Los coinvestigadores especialistas de la UTP analizarán las variables obtenidas durante el trabajo de campo, así como los elementos pendientes para que el modelo permita visualizar el alcance e impacto de la leishmaniasis cutánea en el país. Este estudio también contempla la posibilidad de que exista leishmaniasis visceral subdiagnosticada o confundida con otras patologías, aunque hasta ahora no se han reportado casos confirmados en Panamá.

Los investigadores identificaron especies de Leishmania mediante análisis molecular de los flebótomos recolectados en ambos sitios de estudio. Está pendiente la obtención y análisis de datos correspondientes a los animales domésticos, que podrían actuar como reservorios del parásito.

Aunque en Panamá está ampliamente documentada la presencia de Leishmania panamensis, los muestreos realizados no revelaron su abundancia esperada.

Adicionalmente, se identificó Lutzomyia dysponeta, una especie no registrada previamente en Panamá y cuyo rol en la transmisión de leishmaniasis aún no ha sido comprobado. “No obstante, sus parámetros ecológicos nos han llevado a clasificarla con un índice de riesgo entomológico crítico y considerarla como potencial vector de transmisión. Este hallazgo constituye un aspecto fundamental para el diseño de nuestro modelo, que busca analizar cómo interactúan diversos factores no humanos para determinar zonas de alto o bajo riesgo epidemiológico”, concluye la doctora Valderrama.