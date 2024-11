La noche ‘Autopoiética’ de Mon Laferte en Panamá

Son las 5:15 p.m. y el Figali Convention Center se torna en un ambiente juvenil, donde chicos y chicas de 16 años en adelante esperan con gran emoción la apertura de puertas para ver a unas de las artistas más famosas de Latinoamérica, Mon Laferte, cantante chilenomexicana con cinco nominaciones en la edición de los Grammy Latinos 2017, así como la primera en conseguir quince reconocimientos en los mencionados premios, en seis ocasiones.

Algunos de los jóvenes están desde las 2:00 p.m. para ser los primeros en la fila de acceso, pues corre el rumor de que el estaf, por petición de la cantante, escogerá a diferentes personas con vestuarios únicos para que sean parte del show en la canción titulada Metamorfosis, de su nuevo álbum.

En la fila se observan vestuarios inspirados en sencillos como Obra de Dios y Pornocracia, que resaltan entre todos los demás asistentes, incluso algunos buscaron las presentaciones de Laferte en otros países para inspirarse en los looks de la artista en sus anteriores conciertos.

A 40 minutos de la apertura se escucha a Mon Laferte calentar con los músicos algunas de las canciones del setlist de este tour; el ambiente se torna emocionante, todos ansiosos por poder entrar y buscar el mejor lugar para disfrutar de este momento único para cada uno de ellos.

Autopoiética es el octavo disco de Mon Laferte, lanzado el pasado 9 de noviembre; en este se incluyen catorce canciones en las que la artista chilena reflexiona, experimenta y crea sonidos que recuerdan a sus primeras creaciones musicales.

Para este álbum, Laferte se ha inspirado en muchas corrientes distintas. Comenzando por el título, Autopoiética, que representa una metáfora entre el término autopoiesis, acuñado por los biólogos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana en los años 70 para definir el proceso de automantenimiento de las células, y la forma como ha compuesto estos catorce temas.

La chilena se puso el reto de crear música “con la que me pasan cosas a nivel corporal, emocional y también las que me hacen pensar”, dijo en el lanzamiento de su álbum. Es por ello que cada uno de los temas responde a un estilo distinto. Por ejemplo, “Te juro que volveré” es una cumbia rebajada. Por otra parte, “Tenochtitlán” es una mezcla de trip-hop, mariachi y bolero; el interludio “Artículo 123” referencia la movida del tango electrónico, “Autopoiética” suena a un techno muy crudo y la salsa es la protagonista en Los amantes suicidas”, todas estas presentes en el concierto.

A eso de las 8:16 p.m. se inicia el show de apertura, en esta ocasión protagonizado por Mar María, cantante panameña del género indie pop que debutó como solista a comienzos del año 2023. Presentó melodiosas canciones como Sé que sabes, Al mirar tus ojos, Tiempo, Mar, Una nueva razón, Deja que te quiera ft. Carlos Vallarino.

Luego de un interludio de 15 minutos, a eso de las 9:27 se apagan las luces, los gritos de los fanes hacen un fuerte eco de emoción en el Figali Convention Center, se alumbra la tarima y aparece la más esperada por meses, con un look poco usual, pero que define a la perfección su personalidad, y arranca el concierto con “Tenochtitlán”, canción nutrida de tres conceptos clave: la autovaloración, la crítica social y la capacidad de reinventarse. Es un relato que aborda tanto a aquellos que juzgan como a quienes brindan apoyo y contribuyen a sanar. Mon Laferte explica: “La canción va de cómo yo me he llegado a sentir”.

“Te juro que volveré [...] No sé si volveré”... una canción que habla de una promesa reflejada en la artista y que no pudo cumplir al salir de Chile. Fue el segundo sencillo presentado por Laferte, una canción llena de sentimientos encontrados, que quien la escucha y reflexiona con atención le puede llegar al corazón.

Llega el momento de “Metamorfosis”, quinta canción del álbum. El público joven presente se pone a bailar al ritmo de la cumbia, y se celebra la transformación personal y el empoderamiento femenino. La letra lleva a través de un viaje de autodescubrimiento y cambio, en el que la metamorfosis no solo representa una transformación física, sino también emocional y espiritual.

En la parte final de esta canción se encuentra un poema escrito por Esther Margaritas, escritora y artista de performance chilena. “Este año me ha pasado lo más hermoso en toda mi carrera de escritora y fue colaborar para Mon Laferte, quien confió en sumar un poema que escribí en la isla de Chiloé, yo con el corazón lleno de alegría que no lo puedo creer aún”, compartió Margaritas en sus redes sociales.

Seguidamente, con “Autopoiética”, los afortunados que llegaron temprano y se destacaron con sus vestuarios tuvieron la oportunidad de subir al escenario para lucirse en un modelaje. “Yo no lo podía creer, cuando estábamos todos arriba y ella pasó frente a mí quedé en blanco, asombrado...”, compartió con La Estrella de Panamá Jaime Hernández, uno de los chicos que subió a la tarima para ser parte del show.

El concierto estuvo totalmente dedicado a su nuevo álbum, pero no podían faltar los clásicos más pegados de Laferte, “Mi buen amor”, “Pa’ dónde se fue”, “Amárrame” y la que nunca puede faltar, coreada por todos los presentes en el concierto, por la cual muchos conocieron a Mon Laferte, “Tu falta de querer”, poderosa balada que explora los sentimientos de dolor, traición y amor no correspondido. Esta canción refleja la intensidad emocional de alguien que está lidiando con el final de una relación amorosa, donde el amor propio aún persiste a pesar del rechazo del otro.

Sin duda alguna, Mon Laferte ofreció un show de su nivel que alegró a sus fanes, trajo reconfortamiento al corazón de muchos otros y en el cual surgieron muchos sentimientos encontrados.