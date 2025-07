La villana de Superman: así fue el camino de María Gabriela de Faría para llegar a Hollywood

La actriz venezolana María Gabriela de Faría ha forjado su carrera desde niña, empezó actuando en telenovelas. Obtuvo su reconocimiento en Latinoamérica al interpretar a Isabella “Isa” Pascuali en el proyecto de Isa TKM. El mundo ha parecido presentarle las oportunidades ideales, pero De Faría ha sabido aferrarse a ellas sin miedo a volar alto.

Aun así, el camino no fue color de rosa para la actriz, pues al llegar a Estados Unidos, los retos comenzaron a atravesarse en su camino. Sin embargo, ha luchado con fuerzas, demostrando nuevamente de lo que es capaz, esta vez frente a un público estadounidense.

Acaba de estrenarse como la villana de la nueva película de Superman. Conversó con este medio en octubre cuando vino a Panamá como invitada internacional del Empowoman 2024.

“Cuando llegué a Estados Unidos ya tenía una carrera súper armada en Latinoamérica. Había hecho tanto en mi región que me llené de ese ego de que los demás me necesitaban. Y resulta que no (ríe)”.

Sigue contando: “El éxito no se crea de la noche a la mañana para nadie. Es una completa mentira. Recuerdo aterrizar en Los Ángeles y no hablar inglés. Mi madrina honoraria me dijo que tener una oportunidad en esta ciudad, como mínimo, tomaba diez años y no le creí”.

“Por supuesto que tenía razón, pero ahora, luego de tanto trabajo, puedo por fin decir que estoy formando un camino en Hollywood y me siento bienvenida. Me costó lágrimas, aprender a fortalecerme a mí misma, creer en Dios y en la vida”.

Con información de Darine Waked