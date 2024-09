Las becas Chevening, una oportunidad para crecer y avanzar

Los requisitos para aplicar a la beca Chevening son: tener una licenciatura, dos años o más de experiencia laboral y ser ciudadanos de un país elegible, como Panamá. Además, la beca no tiene un límite específico de edad o temática. Tener una idea clara de cómo estudiar en el Reino Unido llevará al becario a propiciar un cambio en su país de origen. Las aplicaciones están abiertas en este momento hasta el próximo 5 de noviembre para las personas que quisieran optar por una beca para el año 2025.

Un camino que recorrer

Mabel Domínguez estudiará este año una maestría de Salud, Bienestar y Edificios Sostenibles en la University College of London con el fin de crear e implementar herramientas de diseño de construcción que ayuden al mejoramiento de los espacios públicos y privados. Domínguez aseguró que si bien el proceso de selección de la beca es exigente a medida que se avanza en las etapas, enseguida se siente una sensación de satisfacción por haber logrado una de las becas.

“Estoy preparada para salir del país, integrarme en una nueva cultura con un idioma diferente a encarar el reto que supone estudiar en una universidad británica, que se caracteriza por ser muy exigente. Afronto esto con mucha ilusión y vamos por ello. Ya tengo la visa en mano y, la verdad, me siento muy emocionada de que esto finalmente esté pasando. Les digo a los que consideren aplicar que crean en sí mismos y sean constantes, ya que en algún momento se va a lograr”, aseguró.

En tanto, Cristina Guevara cursará Estudios de Prosperidad Global en la misma universidad que Domínguez, en la que buscará aportar un granito de arena en la lucha contra la desigualdad en el país. Su programa de estudios se enfoca en la prosperidad de los países y en la creación de modelos políticos, económicos y sociales que contribuyen al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Guevara se enteró del proceso de aplicación desde que tenía diez años de edad y llegado el momento, decidió postularse.

“A mí siempre me habían dicho que tenía que aplicar debido a mi perfil, ya que estudié cosas relacionadas con las políticas públicas y las relaciones internacionales por lo que muchas personas que ya han ganado la beca fueron insistentes en que aplicara. Estoy muy agradecida con las personas que me ayudaron durante la aplicación, no hubiera podido sola con esto. Cuando te enteras de que finalmente fuiste seleccionada, te llenas de emoción y de orgullo”, destacó.