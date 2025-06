Lecturas del cuerpo y el movimiento que calma

La conversación

Finalizado el ensayo, aceptó conversar, y entonces habló de Tarragona, una ciudad visible de la comunidad de Cataluña, y la recordó como un paisaje temporal de estancia en su más tierna infancia. Después, vino Barcelona, donde vivió la crianza, se formó y se hizo.

Repasó sus vivencias de niña y adolescencia, y desde su interior, desde su composición neuroplástica, el alma de la danza circulaba por ahí y se manifestaba en sus intenciones primarias de bailar, simbolizar algo con sus gestos y movimientos, danzar. “Yo los recuerdos que tengo es desde muy pequeñita de bailar todo el tiempo. De hecho, conservo unas imágenes en la que me están filmando, no tengo más de dos años y me están filmando con mis primos en el verano, en una casa de campo a donde íbamos... y ponen música y yo me paro a bailar. Era una bebé, aun sin pelos en la cabeza”. Pero hay un antecedente no menor: sus padres se conocieron bailando, y según cuentan quienes los conocieron, conformaron una pareja muy destacada de baile, que lo era no porque se dedicaran profesionalmente a hacerlo, sino porque les encantaba. Bailaban rock & roll. Y al ver a Susana con inusitadas dotes, su madre, la matriculó en una escuelita del barrio donde enseñaban danza. Tenía, apenas cinco años de edad. “Desde entonces no he parado”, comenta con esa misma pasión que dos días antes le vi en pose de estudiante de yoga.

A Susana, como a la familia, su hermano y su padre, les resiente la ausencia de su madre. Tenía doce años. Deciden superarlo. Ella se fue involucrando con más atención en las actividades culturales de la escuela donde observaron su talento para el baile y la danza. Su padre, la apoyó en todo momento, y atendió las recomendaciones de la escuela, pero siempre la invitó a reflexionar, a la hora de tomar decisiones.

Estudió su bachillerato normal, tradicional, y en las tardes, se iba a recibir clases de baile y a bailar. Con 16 años de edad cumplidos, la directora de la escuela le decía: “Tienes un futuro en esto. No sé si tú lo quieres tomar en serio”. Y claro que se lo estaba tomando en serio, desde muy niña, inclusive, pero en la creencia de que parecía un hobby, algo que asumía de forma divertida, porque, -como ella recuerda de su niñez - tenían unos recreos en la escuela muy bonitos, estudiaban al pie de una montaña, y en esos recreos, ella, y quizás toda Europa y América Latina, que no se perdía la novedad de los concursos musicales de la OTI y Eurovisión, organizaba entonces coreografías, y les decía a los chicos, tan niños como ella de siete u ocho años de edad, que debían moverse de una manera u otra.

Por otra parte, sus padres la motivaron mucho a desarrollar capacidades y ejercer liderazgo. Hizo muchas cosas, natación, nado sincronizado. ”Pero a mí lo que me interesaba siempre era el baile”, asiente, con fuego sereno en sus palabras, con gesticulaciones graciosas, con la cabeza puesta en el día siguiente y el cabello agitado de tanto practicar con el grupo, con los pies descalzos y las venas ligeramente subidas por culpa de la voz se opaca que se esconde fugazmente, por instantes, de tanto hablar, ordenar, repasar, repensar, repetir instrucciones, y volver a expresar en tono firme qué hacer en cada uno de los ensayos que ha realizado durante el último mes en Panamá para hacer posible su obra ´Sismos´., que como se dijo acertadamente en un comunicado de prensa “es una creación que sacude el cuerpo y la memoria”,