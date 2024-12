Liderazgo en el siglo XXI: más allá de la gestión tradicional

El siglo XXI avanza rápidamente, y con él, la manera en que entendemos el liderazgo. Al llegar muy pronto al final de su primer cuarto, enfrentamos desafíos globales y tecnológicos que retan lo que se espera de un líder.

Hoy, el liderazgo efectivo se define por la capacidad de adaptación, el enfoque en el propósito y la habilidad para transformar organizaciones mediante el desarrollo de personas; y es aquí donde el coaching ejecutivo juega un rol importante impulsando y fortaleciendo la cohesión y el compromiso organizacional.

El coaching ejecutivo ayuda a los líderes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, convirtiéndose en una herramienta estratégica para fomentar la transformación empresarial.

Y estás son las 5 áreas clave del liderazgo moderno que se benefician del coaching ejecutivo:

Mentalidad de aprendizaje continuo: Ayuda a los líderes estar abiertos al feedback, abrazar nuevas tecnologías y aceptar que no lo saben todo.

Propósito claro y valores consistentes: Las organizaciones más exitosas están guiadas por un propósito poderoso. Los líderes inspiran a sus equipos y conectan con los valores de la empresa.

Liderazgo colaborativo: La era del líder “solitario” quedó atrás. Fomentar la diversidad e integrar perspectivas fortalece el éxito colectivo.

Capacidad de adaptación y resiliencia: La incertidumbre exige flexibilidad. Los líderes encuentran oportunidades incluso en los desafíos más complejos.

Desarrollo del talento humano: Un líder efectivo no solo busca resultados inmediatos, sino que crea otros líderes, fortaleciendo la cohesión organizacional.

Meredith Pratt, en un artículo publicado en la página de la International Coaching Federation ICF hace referencia a una encuesta global realizada por PriceWaterhouseCoopers y el Resource Center que indica un retorno promedio de siete veces la inversión de contratar un coach.

El liderazgo del siglo XXI exige un enfoque más humano, inclusivo y adaptativo; es así que el coaching ejecutivo es una herramienta indispensable para desarrollar a los líderes del presente y del futuro, siendo más que un proceso de asesoramiento, el Coaching Ejecutivo es un catalizador para el cambio profundo, sostenido y oportuno.

Ref: Coaching Statistics: The ROI of Coaching in 2024

Marisel de Yau. La autora es coach ejecutivo, doctora en Administración de Empresas y miembro del Capítulo de ICF Panamá.